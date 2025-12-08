Disastro a Ballando con le stelle, altro che amore in pista: “Sono ufficialmente single”

Nonostante i sogni e le speranze dei fan, a Ballando con le stelle 2025 non è nata la coppia che tutti volevano: lui smentisce tutto così.

Nelle scorse edizioni di Ballando con le stelle, sono nate spesso delle coppie che, ancora oggi, stanno felicemente insieme. Una delle ultime coppie è quella di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che, dopo aver fatto coppia fissa in pista, si sono innamorati per non separarsi più. Anche tra le coppie in gara a Ballando con le stelle 2025, alcune hanno immediatamente catalizzato l’attenzione del pubblico che ha notato un feeling speciale sin dalle prime esibizioni.

Tra una prova e l’altra, tra un’esibizione e l’altra, tra i concorrenti e i maestri nasce spesso un rapporto di amicizia che, in alcuni casi, si trasforma anche in un legame più importante. Il feeling, in alcuni casi, è super evidente portando i fan del programma del sabato sera di Raiuno a sognare la nascita di una coppia ma, ad un passo dalla finalissima, a spezzare i sogni di tutti è stata la parte maschile della coppia che tutti sognano.

Niente coppia a Ballando con le stelle: arrivano le dichiarazioni che spiazzano

La coppia che, sin dalle prime puntate di Ballando con le stelle 2025 ha fatto sognare il pubblico è quella di Pasquale La Rocca e Barbara D’Urso tra i quali, come ha più volte sottolineato Rossella Erra in studio, c’è un feeling speciale. In tanti, hanno pensato alla possibilità che, tra la conduttrice e il maestro potesse nascere un rapporto sentimentale ma a smentire ufficialmente tutto è stato lo stesso Pasquale.

Il ballerino, ospite di Nunzia De Girolamo nel salotto di Ciao Maschio, infatti, dopo aver ammesso di essere più bravo ad essere corteggiato che a corteggiare, ha dichiarato di essere ufficialmente single ma di essere pronto ad innamorarsi.

Parlando nel dettaglio di Barbara D’Urso, Pasquale La Rocca ha spiegato che è la persona con cui ci sta divertendo di più a Ballando. “Mi sto godendo quest’esperienza con una donna che mi sta permettendo forse di essere più me stesso: meno rigido, meno rigoroso”, ha confessato il ballerino spiegando di tenere molto alla D’Urso come persona.

Anche Barbara non ha nascosto la gratitudine nei confronti del maestro di ballo con cui sta affrontando un’avventura a cui, sin dai primi giorni, ha dedicato tutta se stessa. Tra Pasquale e Barbara, dunque, non è nato l’amore, ma un sentimento di affetto vero, di rispetto e di stima reciproca che è evidente ogni volta che scendono in pista.