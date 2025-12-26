Dimmi come dormi e ti dirò chi sei – CheDonna.it

Dormire è una delle cose più naturali al mondo, tuttavia il modo in cui ci rilassiamo dice molto del nostro carattere e della tua personalità

Dominante, remissivo, estroverso, quello che sei si rivela nel momento in cui ti rilassi. È proprio vero che una volta abbassate le difese ci si apre realmente, e mai come quando dormiamo siamo completamente noi stessi.

In base a come dorme puoi capire chi sei realmente e soprattutto possono capirlo gli altri, non è solo una questione di abitudine o comodità: racconta molto della nostra personalità, del nostro rapporto con il mondo e persino di come affrontiamo le emozioni.

Il sonno è importante ma ancora di più lo è la posizione che assumi

Ogni notte, quasi senza accorgercene, scegliamo una posizione che ci fa sentire protetti, rilassati o semplicemente a nostro agio. Ed è proprio da lì che si può partire per capire meglio chi siamo.

Chi dorme sul fianco, in particolare in posizione fetale, tende a essere una persona sensibile, empatica, che all’apparenza può sembrare riservata ma che sa creare legami profondi. È una posizione scelta spesso da chi cerca sicurezza e tranquillità, soprattutto nei momenti di maggiore stress. Dormire sul fianco con il corpo più disteso indica invece equilibrio e capacità di adattamento: sono persone pratiche, affidabili, che affrontano i cambiamenti senza perdere la bussola.

La posizione supina, a pancia in su, è tipica di chi ama l’ordine e il controllo. Chi dorme così tende ad avere una personalità razionale, sicura di sé, con un forte senso di responsabilità. Sono persone che spesso ricoprono ruoli di guida e che affrontano la vita con metodo, anche se talvolta rischiano di essere troppo esigenti con se stesse.

Dormire a pancia in giù è invece la posizione dei più dinamici. È comune tra chi ha una personalità energica, creativa, a volte impulsiva. Sono persone che amano avere il controllo della situazione ma che possono essere più sensibili alle tensioni esterne. Non a caso, questa posizione è spesso associata a un sonno più agitato.

Conoscere il proprio modo di dormire aiuta anche a scegliere meglio ciò che ci accompagna durante la notte. Il piumone, ad esempio, non è un dettaglio secondario: chi si muove molto nel sonno ha bisogno di leggerezza e traspirabilità, mentre chi resta fermo più a lungo può preferire un maggiore avvolgimento.

Dormire bene significa ascoltare il proprio corpo, rispettare le proprie abitudini e creare un ambiente che favorisca davvero il riposo. Perché da come dormiamo, ogni giorno, dipende anche come viviamo.