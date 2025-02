Le ricette con i ravioli che devi provare subito

I ravioli sono un piatto tipico della tradizione culinaria italiana. Primo piatto tra i più amati, possono essere preparati in modi diversi, tutti gustosissimi.

I ravioli sono uno dei primi piatti più buoni della cucina italiana. Possono essere ripieni di verdure, formaggio, carne o altri ingredienti. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta, perché è possibile rendere questo piatto davvero irresistibile! Questi teneri cuscinetti ripieni sono una vera delizia per il palato. Certo, bisogna saperli fare!

La pasta fresca fatta in casa è una delle arti più difficili da imparare, anche se sembra apparentemente una passeggiata. La sfoglia deve essere umida e porosa in modo da accogliere bene il sugo, ma non troppo molle altrimenti si sfalderà al momento della cottura. E anche il ripieno deve essere cucinato bene, altrimenti il cuore del piatto verrà meno. I ravioli sono classici, come quelli ripieni di carne o di ricotta e spinaci, ma la tradizione può essere anche sostituita con delle farciture più eclettiche. Scopriamo insieme alcune delle ricette con i ravioli che devi provare subito.

Ricette di ravioli originali: la ricetta della nonna dei ravioli fatti in casa

La pasta matta è il segreto per la preparazione di ravioli fatti in casa buonissimi. Questa va preparata mescolando insieme ingredienti semplici come farina, olio, sale, acqua frizzante, aceto bianco o vino bianco. Si tratta, quindi, di un impasto decisamente economico, oltre che di una ricetta facile e veloce da preparare.

La ricetta base per pasta matta da ravioli serve anche per la preparazione dei ravioli cinesi, che si devono poi cuocere al vapore. Mescolando insieme questi ingredienti, è possibile ottenere una pasta omogenea, elastica e liscia.

Condimento per ravioli in bianco: la ricetta dei ravioli con cotechino e crema di lenticchie

Per dei ravioli in bianco, è possibile preparare un condimento, un ripieno davvero gustoso fatto di cotechino e crema di lenticchie. Per realizzare questa pasta, basta ricorrere a farina 00, uova, farina di semola, ricotta, patate, cipolla, sedano, parmigiano, aglio, carota, olio d’oliva, pepe, sale, cotechino e lenticchie. La preparazione dei ravioli con cotechino e crema di lenticchie è abbastanza semplice.

Basta mettere a bollire le patate, cuocere il cotechino e le lenticchie, setacciare le farine a cui aggiungere le uova, amalgamando il tutto. Schiaccia gli ingredienti, aggiungendo pepe, parmigiano e ricotta e prepara il soffritto, a cui aggiungere le lenticchie. Concludi il tutto con un mixer, fino a ottenere una crema. L’impasto andrà utilizzato per fare il ripieno dei ravioli poi da cucinare.

Come fare il ripieno per ravioli di verdure

Infine, potresti fare il ripieno per ravioli di verdure. Comincia cuocendo in padella verdure come zucchine, spinaci, cipolla e carote tritate. A queste, devi aggiungere olio extravergine d’oliva. Quindi, vanno fatte saltare le verdure. Una volta cotto il tutto, il condimento va fatto raffreddare.

Una volta fatto ciò, trita il tutto. Poi, aggiungi ricotta o un altro formaggio fresco, noce moscata, pepe e sale per insaporire. Così, avrai un gustoso ripieno ravioli di verdure per condire la pasta fresca.