D’estate la voglia di cucinare è sotto le scarpe, io salvo la cena di famiglia con soli 2 ingredienti: tutto pronto in 5 minuti

Ti bastano solo 2 ingredienti e 5 minuti del tuo tempo per preparare la cena per tutta la famiglia ora che è estate: la ricetta buonissima.

In estate non abbiamo voglia di metterci ai fornelli dato che fa troppo caldo e così prediligiamo preparazioni semplici e leggere, anche per mantenere la forma fisica acquisita, magari, dopo mesi e mesi a sfinirci in palestra.

Eppure, qualcosa in tavola bisogna portare, soprattutto se abbiamo famiglia e bambini. Specialmente a cena, per non finire per mangiare sempre qualcosa di già pronto o poco salutare (pizze, panzerotti e affini), ecco la ricetta che puoi preparare con pochi ingredienti e in 5 minuti.

La ricetta che svolterà la cena della tua famiglia in estate

Cosa c’è di meglio di buonissime melanzane ripiene per cena? Ma non pensare ad un piatto pesante ed elaborato dato che queste le prepari in friggitrice ad aria e in pochissimo tempo. Occorrono pochi ingredienti e diventeranno il tuo salva cena preferito.

Ciò non toglie che potrai prepararle anche quando hai ospiti, e di sicuro li stupirai. Gli ingredienti per preparare le melanzane ripiene in friggitrice ad aria sono:

1 melanzana

100 g di passata di pomodoro

70 g di mozzarella

70 g di prosciutto cotto

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

Procedi seguendo questi passaggi per la preparazione:

Lava la melanzana e asciugala. Taglia il picciolo e dividila a metà nel senso della lunghezza. Incidi la polpa con un coltello praticando dei tagli obliqui a griglia. Metti dell’olio sulla superficie della polpa facendolo penetrare nei tagli e posiziona le due metà nella friggitrice ad aria e falla cuocere a 180° per 15 minuti. Lascia intiepidire e poi con un cucchiaino togli la polpa e crea delle barchette di melanzane vuote. Unisci la polpa in una ciotola, aggiungi la passata di pomodoro, il prosciutto cotto e il sale, e mescola tutto. Aggiungi anche la mozzarella e farcisci le barchette di melanzana con tutto questo ripieno. Finisci con dell’altra passata di pomodoro in superficie. Metti in friggitrice ad aria le melanzane farcite e cuoci per altri 5 minuti, sempre a 180°, per far sciogliere la mozzarella. Servi subito le melanzane ripiene.

Un piatto semplice, saporito e anche tendenzialmente leggero che svolterà le tue cene e quelle della tua famiglia.