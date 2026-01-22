Demi Moore e il tenero rituale tra lei e Bruce Willis quando erano sposati

L’attrice Demi Moore durante una sessione di domande e risposte ha parlato di un tenero rituale che compiva con l’ex marito Bruce Willis durante il loro matrimonio durato 13 anni

Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati per 13 anni e hanno avuto tre figli. Sono stati una delle coppie più belle di Hollywood e il loro divorzio ha lasciato tutti senza parole.

Sono riusciti tuttavia a mantenere un ottimo rapporto, nel corso del tempo si sono visti spesso insieme, con le loro figlie, dimostrando che un rapporto civile e equilibrato è possibile anche dopo il divorzio se ci si comporta con rispetto. Hanno dichiarato spesso che volevano a tutti costi mantenere una situazione di stabilità per le loro figlie.

Purtroppo Bruce Willis è ora malato, è affetto da Demenza Frontotemporale (FTD), una malattia neurodegenerativa rara che colpisce la parte frontale e temporale del cervello, influenzando linguaggio, comportamento e mobilità. Recentemente Demi Moore ha voluto ricordare un rituale che avveniva frequentemente durante il matrimonio con l’allora marito Bruce Willis.

Demi Moore e Bruce Willis il Neil Diamond Day

L’attrice 63enne ha parlato di un rituale settimanale che lei e Willis avevano durante il loro matrimonio. La confessione è avvenuta in occasione di una proiezione speciale di ‘Song Sung Blue’ con la star Kate Hudson alla Soho House di Los Angeles mercoledì.

Diretto da Craig Brewer, ‘Song Song Blue’ racconta la storia di Mike “Lightning” (Hugh Jackman) e Claire “Thunder” (Hudson) Sardina, una coppia realmente esistita che si esibiva in una tribute band di Neil Diamond chiamata Lightning & Thunder. Il film vede Jackman e Hudson eseguire una raccolta dei più amati successi di Diamond, ed è stato proprio questo ad aver rinfrescato la memoria di Demi Moore e ad averle ridestato questo ricordo.

“È una piccola cosa personale, ma Bruce aveva sempre il Neil Diamond Day ogni settimana”, ha detto Moore a Hudson riferendosi al suo ex marito. “Guardare il film mi ha ricordato di quando sparava a tutto volume Neil Diamond, e io dicevo: ‘Che succede?’. E lui rispondeva: ‘No, è il Neil Diamond Day. Ha continuato a farlo per anni”, ha continuato. “Era un grande fan di Neil. E lo sono anch’io!”.

Lo scorso marzo l’attrice ha pubblicato su Instagram un tributo all’attore di ‘Die Hard’ in occasione del suo 70° compleanno, condividendo istantanee della sua famiglia che si abbracciava, rideva e trascorreva del tempo insieme. “Buon compleanno, BW!” ha scritto Moore nella didascalia del suo post. “Ti vogliamo bene.”