Daniela Ferolla, in cosa è laureata la conduttrice di Unomattina: il percorso di studi prima del successo

Miss Italia e studentessa modello, Daniela Ferolla, oggi conduttrice di Unomattina, ha un passato universitario sorprendente: ecco cosa ha studiato prima di arrivare in TV.

C’è chi la guarda ogni mattina mentre sorseggia il caffè e pensa: “Che eleganza, che disinvoltura davanti alle telecamere!” Ed è proprio così, Daniela Ferolla è quel tipo di volto televisivo che trasmette calma, professionalità e quel pizzico di empatia che fa la differenza quando si entra nelle case degli italiani all’alba. Ma se pensate che sia diventata la regina del mattino semplicemente per il titolo di Miss Italia vinto nel 2001 vi state perdendo un bel pezzo della sua storia.

Dietro alla sua bellezza c’è una mente determinata. Non ha mai voluto accontentarsi del ruolo di ex reginetta di bellezza da prima pagina. Mentre il mondo la spingeva verso copertine e shooting fotografici, lei ha fatto una scelta che per molti poteva sembrare controcorrente: è tornata sui banchi di scuola. Si è iscritta all’università, e ha scelto un percorso che le avrebbe permesso di raccontare, comunicare e stare davanti alla telecamera con più consapevolezza.

Da Miss Italia all’università: quando il beauty incontra il brain

Daniela ha studiato Scienze della comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, un luogo dove si respira un certo rigore ma anche tanta passione per il mondo dei media. Lì ha imparato che dietro ogni programma, ogni servizio, ogni frase detta in tv c’è un lavoro immenso fatto di linguaggio, strategia e sensibilità. Non ha scelto quella facoltà per caso, voleva davvero capire come funziona l’universo che poi avrebbe abitato.

Mentre tutti la ricordavano per la corona da Miss, lei si perdeva tra lezioni, libri e appunti. Poi, una volta laureata, ha ripreso in mano il microfono. Ma questa volta con un’altra testa. Il suo debutto come conduttrice è arrivato nel 2005 con Music & Movies, un programma dedicato ai giovani, ma era solo l’inizio. Da lì, è stata una salita costante: moda, attualità, ambiente… e una serie di trasmissioni che le hanno permesso di portare sullo schermo anche temi complessi con garbo e intelligenza.

Poi è arrivata la Rai, i programmi storici come Linea Verde, e infine il salto: Unomattina, che oggi guida con naturalezza e autorevolezza. Il bello è che, nonostante il successo, Daniela è rimasta fedele a se stessa, con quella gentilezza non forzata e un modo di fare che mette sempre a proprio agio. E mentre la sua carriera va a gonfie vele, anche la vita privata ha il suo lieto fine. Da anni è legata a Vincenzo Novari, una storia solida, lontana dal clamore dei riflettori.

Daniela Ferolla è la prova vivente che si può essere belle, colte, ironiche e pure puntuali al mattino presto. E se la vita è un programma in diretta, lei lo sta conducendo alla grande.