Da un vecchio libro di mia madre ho trovato questa ricetta della pasta frolla della nonna: è senza burro ma davvero soffice

Scopri come preparare la pasta brisée senza burro con pochi ingredienti semplici per piatti leggeri e gustosi, dolci o salati, proprio come da tradizione.

La pasta brisée è uno di quegli impasti che ti salva la cena ma non la si fa spesso perchè è poco dietica, la ricetta originaria prevede una grande quantità di burro, ma io ho una ricetta di una versione più leggera e morbida che non ha neanche un grammo di burro. Sfogliando un vecchio libro di ricette di mia madre, mi sono imbattuta in una ricetta che mi ha fatto sgranare gli occhi: una pasta brisée senza burro, è stato anche facilissimo prepararla e aveva una consistenza sorprendentemente soffice.

Ti assicuro che questo impasto è un piccolo miracolo: leggero e saporito. Come si ottiene una pasta così soffice e facile da lavorare senza quel bel panetto di burro che solitamente fa la magia? E quali sono quei piccoli trucchi di famiglia che rendono questa versione così speciale? Ti svelo tutto, questa è una di quelle ricette da tenere sempre nel cassetto, ideale sia per preparazioni dolci che salate.

Il segreto della pasta brisée soffice senza burro: un’eredità di famiglia da riscoprire

La ricetta che ho ritrovato nel vecchio quaderno di mia madre è un po’ come un piccolo tesoro nascosto per me, da quando l’ho trovata l’ho fatta spesso e ho capito che non bisogna mai smettere di sperimentare. La cosa che ovviamente mi ha spinta a tentare è stata l’assenza di burro, non ci potevo credere eppure il risultato è stato morbido, fragrante, perfetto per chi cerca qualcosa di leggero ma fatto con amore e ingredienti semplici.

Per prepararla bastano davvero poche cose: una farina di qualità, meglio se un mix tra farina bianca e una più rustica come quella di farro o integrale, che aggiunge un tocco di sapore interessante; un pizzico di sale per equilibrare il tutto; un po’ di olio d’oliva, che prende il posto del burro regalando morbidezza e un profumo tutto mediterraneo; e infine acqua fredda, nella giusta quantità per amalgamare tutto senza ritrovarsi con un impasto duro come il cemento.

Il procedimento è più semplice di quanto si pensi: si mescolano gli ingredienti secchi, si aggiunge l’olio, e poi l’acqua poco alla volta, fino a formare una palla liscia e compatta. Se ti sembra troppo asciutta, niente panico: basta qualche goccia d’acqua in più e tutto si sistema. Una volta pronta, stendila con il mattarello e voilà: hai la base perfetta per qualunque tua creazione, dolce o salata.

Se ti avanza dell’impasto, nessun problema: forma una palla, avvolgila nella pellicola e mettila in freezer. Quando ti serve, la lasci scongelare qualche ora in frigo ed è pronta per l’uso, semplice e geniale.

Se vuoi dare un tocco in più gioca con gli aromi: un po’ di timo, qualche seme di sesamo o una grattugiata di scorza di limone possono trasformare completamente la tua pasta brisée. Se invece hai voglia di qualcosa di dolce, ti basta sostituire il sale con un pizzico di zucchero e magari aggiungere un cucchiaino di miele o di sciroppo d’acero per un risultato goloso ma leggero.