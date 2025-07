Croccante mirtilli e cioccolato, il dolce più buono dell’estate: i miei figli lo divorano e lo preparo in 5 minuti

Scopri il dessert più irresistibile dell’estate: un mix goloso di mirtilli freschi, cioccolato fondente e yogurt pronto in pochi minuti. Perfetto per grandi e piccini, senza accendere il forno!

Quando le temperature iniziano a salire la voglia di dolce non va in vacanza ma l’idea di accendere il forno proprio non ci piace. Si può ovviare preparando un dessert fresco, genuino e soprattutto veloce. Con pochissimi ingredienti e un pizzico di creatività potrai portare in tavola una merenda che fa felici tutti, dai più piccoli agli adulti più esigenti e persino chi è sempre a dieta.

Questa ricetta è nata per caso, in un pomeriggio afoso e senza grandi pretese. Avevo qualche mirtillo fresco in frigorifero, dello yogurt che stava per scadere e una tavoletta di cioccolato fondente nascosta in dispensa. Il risultato? Un dolce croccante e fresco, che ha conquistato i miei figli al primo morso. Da allora è diventato il nostro rituale estivo preferito.

Un tuffo nel cioccolato: il segreto croccante che sta facendo impazzire tutti

La semplicità, a volte, è la vera arma vincente in cucina. E questo dolce lo dimostra in ogni sua parte: è pronto in 5 minuti (esclusi i tempi di congelamento), è fresco, sano e incredibilmente versatile. Parliamo di palline gelate a base di yogurt e mirtilli, immerse in una colata di cioccolato fondente e completate da un tocco croccante di sale. Una combinazione di sapori e consistenze che sorprende a ogni morso.

Ecco cosa ti serve per prepararlo

300 g di mirtilli freschi (lavati e poi congelati da te, non usare quelli già surgelati: il sapore non è lo stesso!)

(lavati e poi congelati da te, non usare quelli già surgelati: il sapore non è lo stesso!) 200 g di yogurt (vegetale o tradizionale, scegli quello che preferisci: greco, di soia, al cocco, ecc.)

(vegetale o tradizionale, scegli quello che preferisci: greco, di soia, al cocco, ecc.) Dolcificante a piacere (può essere miele, sciroppo d’acero, eritritolo o zucchero di canna)

100 g di cioccolato fondente (più è puro, meglio è)

(più è puro, meglio è) Un pizzico di sale in fiocchi (facoltativo, ma consigliatissimo per esaltare il sapore del cioccolato)

In una ciotola capiente, unisci i mirtilli e lo yogurt. Aggiungi il dolcificante e mescola bene fino a ottenere un composto cremoso ma corposo.

Con l’aiuto di un cucchiaio o di uno scavino da gelato, forma delle palline e disponile su una teglia foderata con carta forno. Riponi tutto nel freezer per almeno 2 ore, finché le palline non saranno ben solide. Sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde (attenzione a non bruciarlo).

Una volta che le palline sono pronte, immergile rapidamente nel cioccolato fuso, scolale leggermente e rimettile sulla teglia. Aggiungi qualche fiocco di sale prima che il cioccolato si solidifichi. Riponi di nuovo in freezer per 10-15 minuti. Et voilà! Se vuoi renderlo ancora più goloso, puoi aggiungere granella di frutta secca, cocco grattugiato o semi di chia.

Per una versione kids-friendly, usa yogurt alla vaniglia e cioccolato al latte.

Non hai i mirtilli? Prova con fragole a pezzetti o lamponi! Perché unisce la freschezza della frutta alla cremosità dello yogurt e alla croccantezza del cioccolato in un equilibrio perfetto. Si prepara in anticipo, si conserva bene in freezer e salva qualsiasi pomeriggio estivo. È uno snack ideale anche per chi vuole qualcosa di dolce senza sensi di colpa.