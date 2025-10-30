Cristina Ferrara dimentica Gianmarco Steri con l’ex di Martina De Ioannon: la foto scatena la bufera

Colpo di scena a Uomini e Donne: Cristina Ferrara, dopo il confronto con Gianmarco Steri, volta pagina con l’ex di Martina De Ioannon.

Ventiquattro ore dopo il confronto nello studio di Uomini e Donne con l’ex fidanzato Gianmarco Steri, Cristina Ferrara torna al centro del gossip per la nuova frequentazione. Da settimane, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono i protagonisti di indiscrezioni e segnalazioni sulla loro frequentazione che è stata ufficializzata da Gianmarco nella puntata di Uomini e Donne del 29 ottobre 2025 durante la quale si è confrontato sia con Ciro Solimeno, ex fidanzato di Martina sia con Cristina Ferrara che aveva scelto al termine della sua avventura sul trono.

Come è noto, Gianmarco era diventato tronista di Uomini e Donne dopo la scelta di Martina che gli aveva preferito Ciro Solimeno. Conclusa la storia con quest’ultimo, la De Ioannon ha scelto di frequentare Gianmarco che, a sua volta, era tornato single dopo la fine della storia con Cristina. Un quadrilatero amoroso che sta infiammando il mondo di Uomini e Donne e che ora diventa pentagono per l’aggiunta di un nuovo protagonista, legato a Martina e con cui Cristina avrebbe scelto di aprire un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Cristina Ferrara beccata con Raul Dumitras: amicizia o flirt?

Dopo la notizia della frequentazione di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, i fan avevano notato degli strani movimenti social tra Cristina Ferrara e Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina. I due, infatti, avevano partecipato insieme a Temptation Island lasciandosi al termine dell’avventura. Oltre a seguirsi sui social, Cristina e Raul hanno pubblicato alcune storie che non sono passate inosservate. In particolare, i fan di Uomini e Donne, durante la presenza della Ferrara a Roma, hanno notato l’interno dell’auto in cui viaggiava simile a quella dello stesso Raul.

Una coincidenza? A rispondere a tale domanda è Lorenzo Pugnaloni che ha pubblicato la foto in cui Cristina e Raul sono insieme in quel di Roma. Dopo aver partecipato alla puntata del confronto con Ciro e Gianmarco a Uomini e Donne, Cristina avrebbe visto Gianmarco. I due sarebbero stati pizzicati dai fan del dating show di canale 5 in una pizzeria mentre si scambiavano un bacio.

Una segnalazione, quella pubblicata su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, che è diventata immediatamente virale e scatenato una serie di commenti. C’è chi approva la scelta sottolineando come entrambi, essendo single, siano liberi di frequentare chiunque e chi, invece, considera il tutto come un tentativo di fare hype.