Costretto a sposarlo: spoiler da brividi, cosa accadrà nella nuove puntate de Il tradimento

Matrimonio in arrivo nelle prossime puntate de Il Tradimento: le nozze, purtroppo, saranno imposte da una protagonista indiscussa della serie tv turca, cosa accadrà.

Nessuno mai avrebbe pensato che, dopo l’incredibile successo di Terra Amara ed Endless Love, ci potesse essere un’altra serie tv di origini turche che sarebbe stata in grado di mantenere alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. Invece, Tradimento non solo non ha deluso le aspettative degli spettatori di Mediaset ma sta registrando anche degli ascolti perlopiù inauditi.

Trasferita direttamente alla fascia pomeridiana fino a qualche istante prima dell’inizio di Uomini e Donne, Tradimento ha saputo conquistare l’attenzione degli spettatori italiani sin da subito. A differenza di tutte le altre che erano state mandate in onda fino alla sua prima puntata, questa serie tv turca si è dimostrata subito completamente diversa, ma soprattutto piena di intrighi e di colpi di scena.

A confermare la trama avvincente de Tradimento, ci pensano anche le anticipazioni delle prossime puntate. Stando a quanto fanno sapere le previsioni degli episodi delle settimane che verranno, infatti, sembrerebbe che sia in arrivo un matrimonio completamente inaspettato, ma purtroppo imposto. Insomma, un colpo di scena clamoroso, che terrà fino all’ultimo con il fiato sospeso.

Anticipazioni Tradimento prossime puntate: colpo di scena, arriva un matrimonio inaspettato

Ad essere la protagonista indiscussa delle prossime puntate de Tradimento, sarà proprio Yesim. Dalle anticipazioni delle prossime puntate, infatti, si legge che lei e Tarik inizieranno a vivere nuovamente sotto lo stesso tetto per il bene della loro unica figlia. Quello che, però, per la giovane donna sembrava essere una resa, in realtà si rivelerà molto presto un vero e proprio incubo. Tarik, infatti, inizierà a trattarla malissimo e a comandarla a bacchetta.

A questo punto, Yesim non potrà fare a meno di partire all’attacco. Così farà una copia di un video che vede Tarik uccidere un suo complice e la chiuderà in una cassetta di sicurezza, decidendo di affidare le chiavi a Guzide ed avvertendola di usarle quando necessario. Dopo costringerà Tarik a sposarla altrimenti il filmato sarà reso disponibile agli occhi di tutti.

Arriverà il giorno del matrimonio, Yesim aspetterà Tarik al municipio, ma lui non si presenterà, così il celebrante sarà costretto ad annullare il rito nuziale. Nel frattempo, Guzide finirà nei guai perché, prima di arrivare alle nozze della coppia, verrà tamponata da uno sconosciuto, che poi le ruberà la macchina. In realtà, l’incidente non sarà affatto casuale bensì orchestrato da Tarik che capirà tutto il piano della sua compagna.

Giunta sera, Tarik tornerà a casa ed inizierà a frugare tra le cose di Yesim. Riuscirà, così, a rintracciare una chiavetta USB e sarà convinto di avere la prova del suo omicidio in mano. In realtà, non sarà affatto così. Riprodotto il filmato, infatti, l’avvocato scoprirà che la madre di sua figlia l’ha preceduto ed ha nascosto il video in un posto ancora più sicuro e lontano dalla sua portata.