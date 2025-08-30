Con questo frullato nascondo la lattuga ai miei bambini: loro non se ne accorgono e finalmente mangiano verdura tutti i giorni

Un frullato dolce e furbo che trasforma la lattuga in un ingrediente segreto. I bambini lo adorano, e intanto… mangiano verdura ogni giorno senza nemmeno accorgersene.

Far mangiare la verdura ai bambini spesso è complicato e richiede pazienza e ingegno. Io ho imparato a puntare su creatività e fantasia e ad oggi posso ritenermi soddisfatta. Chi non ha provato a far mangiare ai bambini le zucchine infilandole nelle polpette, a nascondere i piselli nel ragù o a rendere la carota croccante come se fosse una patatina? Io ho trovato il modo di mascherare la lattuga.

Un frullato, di quelli che sembrano dolci e innocenti ma che in realtà nascondono un ingrediente insospettabile. Ho combinato i sapori nel modo giusto, sfruttando la dolcezza naturale della frutta per far sparire la lattuga in una crema soffice e invitante. È un trucco buono, e soprattutto funziona.

Il frullato segreto che conquista anche i più piccoli

La lattuga non vanta primati tra le preferenze dei bambini, è croccante ma spesso resta relegata in un angolo del piatto, usata più come decorazione che come vero alimento. Peccato perché oltre ad essere leggera è anche fresca, ricca di acqua e piena di minerali che fanno bene. Se il problema è farla accettare dai bambini, perché non nasconderla in bella vista?

E’ così che è nato questo frullato, ho unito una banana matura con un kiwi e una foglia di lattuga croccante. Ho messo tutto nel frullatore e aggiunto del latte vegetale, di riso per bilanciare il gusto, e via, pochi secondi dopo era tutto pronto. Il risultato? Una bevanda cremosa e profumata con un colore verde brillante, davvero invitante.

La preparazione è semplicissima, basta tagliare a pezzi banana e kiwi, lavare una foglia di lattuga e frullare tutto insieme con un po’ di latte vegetale, aggiungendolo a occhio finché non si ottiene la consistenza giusta. Nessun bisogno di dosi precise o strumenti complicati. Basta un frullatore e la voglia di provare qualcosa di nuovo.

L’ho testato anche con gli adulti più scettici e ha sempre funzionato. È fresco, leggero, saziante e perfetto come merenda, colazione o spuntino di metà pomeriggio. E se proprio vuoi fare scena, aggiungi sopra una fragolina, una fogliolina di menta o una fettina di kiwi e nessuno potrà resistere.

Insomma un piccolo trucco di sopravvivenza per tutti quei genitori che ogni giorno combattono la battaglia del “mangia almeno un po’ di verdura”. Questa volta, con orgoglio, vi assicuro che vinciamo noi.