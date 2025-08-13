Con questi 5 trucchi infallibili riesco a mettere da parte quasi metà stipendio: mi hanno cambiato la vita

Mettere da parte i soldi è possibile, basta fare attenzione e seguire questi trucchi infallibili che hanno aiutato molte persone.

Il caro vita e il risparmio sono due argomenti delicati e molto caldi, e non ci riferiamo certamente alle temperature estive. Purtroppo sempre più famiglie hanno dei problemi ad arrivare alla fine del mese. I motivi sono tanti e li conosciamo tutti, il caro vita, gli stipendi sempre uguali e tanto altro.

Ogni volta che il conto va giù si pongono la fatidica domanda: “Come li ho spesi?”. Spesso poi si aggiunge quella legata al come fare per poter risparmiare a fine mese, e magari riuscire a mettere da parte qualcosa. Noi oggi ti vogliamo aiutare proprio in questo scopo, senza troppa difficoltà ed in modo possibile.

Trucchi per risparmiare: come fare per mettere da parte qualcosa

Per molte persone la gestione delle spese e dei soldi è un problema, e spesso i soldi non bastano per arrivare a fine mese. Eppure chi li ha provati, garantisce che con pochi trucchi si può risparmiare ma soprattutto evitare delle spese inutili.

Pernia Rogers, una trentenne londinese, ha raccontato recentemete al quotidiano britannico Mirror, come ha affrontato il problema delle spese, che la stavano portando a picco. “Ero arrivata allo stremo, non riuscivo a prendermi più cura di me stessa”, ha ammesso la donna. Ma con alcuni trucchi, è riuscita a mettere da parte poco meno di duemila euro al mese. Ecco come.

Nel mondo del consumismo e del tutto e subito, la donna spiega come sia fondamentale evitare di acquistare gli ultimi modelli usciti di vestiti e di cellulari, che tutti quanti usiamo e che desideriamo. “Non serve acquistare l’ultimo modello dell’iPhone per vivere bene, ho tenuto il mio ultimo telefono per diversi anni, finché non ha letteralmente smesso di funzionare.

Basta capire di cosa si ha veramente bisogno e attenersi a un budget, inoltre su diversi siti si riescono a trovare anche cellulari ricondizionati, cioè usati in precedenza ma aggiustati e rimessi in vendita”, ha spiegato Pernia.

Attenzione particolare agli abbonamenti, che spesso nemmeno ricordiamo di avere, o che usiamo poco o niente. Molte persone hanno abbonamenti a lungo termine, sia in palestra che sulle piattaforme streaming per vedere serie e film; questo fa spendere soldi ogni mese, con servizi che poi spesso non usiamo.

Pernia spiega che “per quanto riguarda le piattaforme ci sono a disposizione dei pacchetti che costano poco, anche se con pubblicità non durature. E per quanto riguarda lo sport, invece, non è necessario firmare un abbonamento annuale se sappiamo che in palestra ci andremo poche volte alla settimana”.

A causa dell’aumento delle bollette, Pernia suggerisce di chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti e spegnere le luci quando si esce da una stanza. Inoltre, consiglia di fare la spesa in modo oculato, sfruttando le offerte e creando una lista per evitare acquisti superflui. Seguendo questi accorgimenti, riesce a risparmiare 1500 sterline al mese, circa 1700 euro.