Con questa ricetta sublime ho convinto i miei figli a mangiare verdura: due ingredienti e il gioco è fatto, che delizia – chedonna.it

I tuoi figli mangeranno la verdura senza più capricci: ecco la ricetta con due ingredienti che ti aiuterà in questa “impresa”.

Si sa, i bambini non vanno proprio d’accordo con le verdure e così è sempre un’impresa fargliele mangiare. Eppure, proprio queste sono essenziali a qualsiasi età e non dovrebbero mai mancare nella nostra e nella loro alimentazione.

Un trucco per far mangiare le verdure ai bambini senza fare i capricci, però, è quello di camuffarle in un piatto rendendole più appetitose. Ed ecco che questa ricetta che consta di soli 2 ingredienti può aiutarti alla grande: da questo momento le adoreranno.

La ricetta con due ingredienti per far mangiare le verdure ai tuoi figli

I bambini non amano le verdure ma invece adorano la focaccia e allora è proprio questa ricetta che puoi proporre loro. Infatti, puoi creare una focaccia a base di zucchine ma senza usare il lievito quindi molto semplice e veloce da preparare.

Si tratta di una focaccia fit, pensata non solo per i bambini ma anche per chi è attento alla linea: un piccolo peccato di gola che ci si può concedere senza sensi di colpa nel weekend dato che non è affatto uno sgarro! È una ricetta molto versatile in cui si può usare della farina o meno ed ecco quindi gli ingredienti necessari:

2 zucchine

1 cucchiaio di farina

2 uova

un pizzico di sale

olio extravergine d’oliva

pepe q.b.

Preparazione:

In una ciotola grattugiare le zucchine dopo averle lavate e averle private delle estremità. Conservare l’acqua che avranno rilasciato perché sarà utile successivamente. Aggiungere le uova e la farina setacciata alle zucchine grattugiate per evitare la formazione di grumi. Con una spatola mescolare bene fino ad ottenere un composto omogeneo e abbastanza denso. Stendere l’impasto usando una spatola su una teglia rivestita con carta forno leggermente oliata (se l’impasto dovesse essere abbondante, usare due teglie). Aggiungere del sale e del pepe in superficie. Infornare in forno statico già caldo a 200 gradi per circa 30 minuti. Dopo i primi 15 minuti, controllare la cottura per capire se ridurla di 5-10 minuti. Sfornare la focaccia e lasciarla intiepidire. Servirla a fette già solo così oppure farcirla con prosciutto e formaggio.

Di sicuro i vostri figli la apprezzeranno e così mangeranno le zucchine senza più capricci!