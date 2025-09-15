Con l’arrivo del freddo attenzione al ghiaccio che si forma sul parabrezza: se fai così lo rovini subito – chedonna.it

Con l’arrivo del freddo è facile che sul tuo parabrezza si formi del ghiaccio: non rimuoverlo così altrimenti lo rovini ed ecco i trucchi per farlo delicatamente.

Sembra ieri che facevamo ancora i bagni al mare ma adesso ci ritroveremo in un nonnulla a fare i conti con il freddo e con i disagi che crea. Infatti, è facile che le temperature scendano a picco e che in qualche regione d’Italia fra poche settimane ci sia già la neve e il gelo.

Così, al mattino, quando prenderemo l’auto potremo già notare del ghiaccio sul parabrezza. Per non rovinarlo, ecco cosa non fare e come toglierlo con dei trucchi semplici e veloci che ci permetteranno di partire presto senza congelare.

Come togliere il ghiaccio dal parabrezza senza rovinarlo

Sull’auto parcheggiata al freddo di notte è facile che si crei del ghiaccio sul parabrezza. Molti modelli di auto non hanno ancora il parabrezza termico ma esistono alcuni trucchi e altre operazioni per poter sbrinare velocemente il parabrezza.

E ci sono anche cose da non fare per non rovinare il parabrezza in modo importante. Sfruttare il riscaldamento dell’abitacolo è il rimedio più classico ma anche lento e, soprattutto, se si decide di usare questo metodo, è meglio lasciare i tergicristalli fermi. Poi, bisogna evitare di gettare l’acqua calda sul vetro: lo shock termico infatti potrebbe mandarlo in frantumi.

Non usare neppure cd, carte di credito, carte fedeltà del supermercato o altri strumenti che possono graffiare o danneggiare il vetro per cercare di togliere il ghiaccio. I metodi che funzionano invece sono altri: per esempio si può riempire una semplice busta di acqua calda che a quanto pare riesce a togliere il ghiaccio rapidamente dal parabrezza. Oppure si può usare un raschietto anti-ghiaccio adatto allo scopo, con un guanto, per evitare di congelarsi la mano.

Un altro rimedio veloce è quello di usare degli spray creati appositamente per abbassare la temperatura di congelamento e sciogliere quindi la lastra di ghiaccio sul vetro. Oppure, un trucco più casalingo consiste nel miscelare dell’acqua e dell’alcol (si può anche mettere direttamente un po’ di alcol nella vaschetta acqua del lavavetri). Quindi, seguendo questi consigli non rovineremo il parabrezza ghiacciato ma elimineremo in un nonnulla il ghiaccio che si forma su di esso in inverno.