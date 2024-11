Lo zucchero può, facilmente, essere sostituito in cucina per un’alimentazione più sana. Esistono ingredienti salutari e altrettanto dolci.

Lo zucchero è uno degli ingredienti più importanti, quando si parla della preparazione dei dolci. Il suo consumo eccessivo, purtroppo, è spesso associato a diversi disturbi di salute come diabete, obesità e malattie cardiovascolari. Fortunatamente, però, è possibile ricorrere a ingredienti più salutari che ci permettono di non rinunciare al gusto dolce.

Non tutti, infatti, forse sanno che è possibile trovare delle soluzioni efficaci stando attenti alla salute. Come sostituire lo zucchero nei dolci? Scopriamo di più in merito.

Come sostituire lo zucchero nei dolci per i bambini e i diabetici: stevia, yacon e frutta

Lo zucchero bianco si sa… non è un alleato della salute, in quanto causa picchi di insulina importanti provocando anche infiammazione ai tessuti del corpo. Questo può portare all’insorgere di malattie come il diabete, l’obesità, l’insulino-resistenza e altre ancora. Ci sono, però – come detto – degli ingredienti sostitutivi da poter scegliere in base alle loro caratteristiche, per un’alimentazione più sana e adatta anche a perdere peso. Spesso viene utilizzato lo zucchero di canna, ma anche questo contiene saccarosio, differenziandosi soltanto per la raffinazione.

Il sostituto più importante è la stevia, dolcificante ricavato dalla Stevia Rebaudiana. Senza calorie, la stevia è adatta a chi soffre di diabete, senza contare che soltanto 10 grammi di stevia equivalgono praticamente a circa 100 grammi di zucchero bianco. Può essere utilizzata per la preparazione di torte, creme, biscotti e crostate. Il suo indice glicemico è pari quasi allo zero.

Altrettanto utile può essere lo sciroppo di yacon, derivato da una patata di origini sudamericane con un indice glicemico pari a uno. Nei dolci è, poi, possibile sostituire lo zucchero con la banana, ma anche nei dolci con altra frutta come mele, ananas, datteri, mango e altro. Più o meno, è possibile ricorrere a 200 grammi di frutta per sostituire 100 grammi di zucchero bianco.

Come diminuire lo zucchero nei dolci: fruttosio, eritritolo, agave, miele e altro

Per diminuire lo zucchero, il fruttosio è un dolcificante molto utilizzato: ad esempio, potremmo usarne 80 grammi al posto di 100 grammi di zucchero bianco. L’eritritolo è un dolcificante naturale per dolci senza zucchero: se ne può utilizzare 120 grammi al posto di 100 grammi di zucchero e non contiene calorie. Lo sciroppo d’agave è perfetto, perché rappresenta una valida alternativa rispetto allo zucchero classico ed è amato anche dai vegani come sostituto del miele. Si può, infatti, sostituire lo zucchero nei dolci anche con il miele, nella quantità di 80 grammi al posto di 100 grammi di zucchero.

Per sostituire lo zucchero nella pasta frolla, possiamo ricorrere anche allo sciroppo di riso, alla melassa o al malto. Il primo è privo di glutine e adatto a chi soffre di intolleranza al fruttosio. La seconda può essere usata nella quantità di 80 grammi al posto di 100 grammi di zucchero e il terzo – ottenuto dalla fermentazione dei cereali – è perfetto per torte, frullati e smoothie.