Come rimanere al caldo e alla moda quest’inverno?

Ci risiamo. In estate ti senti bella e seducente, ma durante i mesi freddi ti vedi sfiorita. Niente panico: anche se le temperature scendono inesorabili, tu puoi splendere con outfit confortevoli ma glamour. Scopri come!

Come creare un look caldo senza rinunciare allo stile?

Affrontare l’inverno con la giusta dose di glamour è tutta una questione di equilibri: bisogna mixare capi termici e dettagli ricercati, senza sembrare imbottite come un piumone ambulante. Il trucco è combinare tessuti tecnici con materiali più chic, come lana merino, cashmere e tweed. Ad esempio, un cappotto lungo e morbido riesce sempre a valorizzare anche l’outfit più semplice, mentre un dolcevita aderente diventa il tuo migliore alleato contro il freddo. Per aggiungere un accento di stile più deciso, puoi puntare sugli accessori: e tra questi, una borsa può cambiare totalmente il tuo look. Se ami i modelli strutturati e ultra-femminili, la collezione Elisabetta Franchi è perfetta da abbinare ai cappotti color cammello o ai maxi-scarf. Puoi scoprirla qui: https://modivo.it/c/donne/borse-e-borsoni/borse/marca:elisabetta_franchi.

Quali accessori fanno davvero la differenza nei mesi freddi?

Gli accessori invernali non sono elementi secondari del nostro outfit, ma dobbiamo sceglierli e indossarli come fossero i protagonisti. Una cintura indossata sopra un cappotto, ad esempio, scolpisce la silhouette e dà immediatamente un’aria più curata. Le sciarpe sottili o extralarge, poi, sono una coccola fashion che funziona sia nelle giornate di vento sia per dare personalità ai look più minimali. Un paio di collant a coste sono perfette da abbinare a ballerine, mocassini o stivaletti, e si prestano a valorizzare la silhouette. Si possono scegliere in cari colori, dai più sobri, come il grigio e il nero, a quelli più audaci come il verde, il rosso e il viola, ideali per le feste di Natale. E poi, un cappello/berretto in lana angora dai toni tenui come il grigio o il panna è quello che ci vuole per completare il proprio outfit. Anche le borse meritano un capitolo a parte: nelle stagioni fredde tendiamo a usare colori più sobri, ed è proprio qui che un accessorio elegante può illuminare tutto. Se cerchi un modello raffinato ma versatile, che possa funzionare dal lavoro all’aperitivo, puoi dare un’occhiata a quesa selezione di borse Armani su modivo.it. Sono perfette per aggiungere quel tocco chic che fa subito “inverno di classe”.

Come scegliere capi versatili per affrontare l’inverno con eleganza?

La parola chiave è “investire nei pezzi giusti”. Scegli capi che possano accompagnarti per tutta la stagione, da abbinare facilmente sia nelle giornate di lavoro sia nei weekend. Un maglione caldo ma sagomato, un cappotto color burro, un paio di stivali in pelle che resistono alla pioggia e un accessorio statement, con carattere: questa formula non delude mai.

Giocare con i volumi può essere un modo divertente per rendere i tuoi outfit più attuali: cappotti oversize con borse strutturate, oppure maglioni chunky su gonne midi svasate. Il segreto? Sperimentare senza paura, mantenendo però una palette che ti valorizzi.