Come rafforzare il sistema immunitario in modo naturale: da fare ora, in vista dell’inverno

Rinforzare il sistema immunitario in modo naturale è possibile e più semplice di quanto pensi: ecco come prepararsi all’inverno senza stress né farmaci.

Appena le giornate iniziano ad accorciarsi e l’aria si fa più pungente, eccolo che torna puntuale come ogni anno: il pensiero fisso dei malanni di stagione. Un colpo di tosse in ufficio, uno starnuto in autobus e subito scatta la paranoia da raffreddore. L’inverno è alle porte, e con lui arrivano virus, sbalzi di temperatura, nasi rossi e la voglia di infilarsi sotto il piumone e uscirne direttamente a marzo.

Ma invece di rassegnarci a settimane di fazzoletti e tachipirina, possiamo giocare d’anticipo e aiutare il nostro sistema immunitario a fare quello che sa fare meglio: difenderci. Non servono magie né pillole miracolose, ma solo un po’ di attenzione, qualche accorgimento quotidiano e un pizzico di buon senso. Prepararsi per tempo può davvero fare la differenza tra un inverno vissuto a pieno ritmo e uno passato con la borsa dell’acqua calda sempre a portata di mano.

Immunità al naturale: alleati invisibili per affrontare l’inverno

Il nostro corpo ha un sistema difensivo a dir poco geniale, lavora in silenzio, 24 ore su 24, come una squadra ben addestrata, pronta ad agire contro ogni invasore. E la cosa straordinaria è che lo fa spesso senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Ma, come ogni squadra, ha bisogno di essere messa nelle condizioni migliori per funzionare davvero bene.

A partire dall’apparato respiratorio, che è il primo a dover fare i conti con l’aria che respiriamo, spesso carica di polveri, inquinanti ed altro. Per fortuna abbiamo un sistema mucociliare che si occupa di bloccare e allontanare le particelle indesiderate. E quando tutto il resto fallisce, arriva lei, la tosse, fastidiosa quanto fondamentale per espellere quello che non ci serve.

Ma tutto questo, da solo, non basta. Se vogliamo evitare di finire regolarmente a letto con la febbre, dobbiamo fare la nostra parte. E no, non serve diventare monaci tibetani o vivere a frutta e verdura crude per tutto l’inverno.

Bastano piccoli gesti, come lavarsi bene le mani, lo sappiamo, ma spesso lo dimentichiamo, evitare di dormire quattro ore per notte pensando che basti un caffè per sopravvivere, fare un po’ di movimento senza bisogno di diventare maratoneti, mangiare in modo più vario e colorato – e con colorato si intendono le verdure, non caramelle gommose.

In tutto questo, la natura ci dà anche una mano concreta. Alcune piante sono vere e proprie “tutor” del sistema immunitario: l’echinacea per esempio è una vecchia conoscenza quando si tratta di dare una spinta alle difese, l’astragalo è un altro alleato sottovalutato ma potentissimo, mentre l’acerola, con tutta la vitamina C che contiene. Poi ci sono la propoli, il sambuco e persino la papaya fermentata che, oltre a farci sentire un po’ esotici, aiutano davvero.

Il trucco è tutto qui: volersi un po’ più bene, ogni giorno. Perché aspettare il primo starnuto per correre ai ripari, quando possiamo iniziare subito a fare qualcosa per stare meglio? Anche perché, diciamolo, affrontare l’inverno con più energia non solo è possibile, ma è anche molto, molto più piacevole.