Come finisce Il paradiso delle signore 9? Colpo di scena tra Marcello e Rosa

Cerchiamo di capire insieme come termina questa stagione per quanto riguarda il Paradiso delle Signore, mancano orami pochissime puntate.

Ogni giorno, da vari anni, abbiamo modo di vedere quello che ruota attorno al grande magazzino di moda milanese. Le storie delle sue commesse, Veneri, hanno fatto innamorare migliaia di telespettatori. Anche quello che accade è sempre molto in linea con gli avvenimenti quotidiani, un esempio? Le festivita`.

Ma noi oggi ti vogliamo indicare un incredibile colpo di scena che vedremo a brevissimo tra due protagonisti molto amati di questa stagione. Andiamo a vedere nel dettaglio di che cosa si tratta.

Paradiso delle Signore da non credere, il colpo di scena che nessuno si immaginava

Questa stagione del nostro amato Paradiso delle Signore è stata caratterizzata da alcuni avvenimenti molto particolari che hanno tenuto tutti sulle spine. Uno tra tutti, ovviamente, è la malattia della nostra amata Contessa Adelaide. Ma non solamente. Anche una relazione molto particolare. Parliamo di Marcello e Rosa.

La donna, infatti, ascolta una conversazione tra Irene e Rita. Le due parlando di Tancredi che ha creato un piano per capire le informazioni legate alla nuova collezione degli abiti del noto stilista Botteri. Rosa, come possiamo immaginare sarà molto scossa da quello che sente e per questo motivo vuole assolutamente parlare con Marcello.

Ma in gran segreto. I due avranno modo di vedersi dopo alcuni giorni che avevano deciso di mettere la parola fine tra di loro. Il ragazzo, infatti, aveva fatto capire che non doveva fidarsi molto di Tancredi di Sant’Erasmo. Cercando di fatto di tutto per non farle accettare la proposta che era arrivata dall’uomo che è interessato solamente ai suoi interessi e nulla di più.

Rosa però, decise di prendere le decisioni da sola e non ascoltare nessuno decidendo di continuare a lavorare con Tancredi. Cosa succede, invece, con Matteo? Il giovane si ritroverà su tutte le copertine dei giornali per una fotografia molto particolare. Viene, infatti, immortalato accanto all’attrice Marina Valli.

La coppia sarà travolta da una ondata di gossip! Come possiamo immaginare gli scatti non passano inosservati ad Odile che vuole capire che cosa sta succedendo tra i due. La ragazza è molto gelosa di lui. Odile però avrà anche una dichiarazione completamente inaspettata da parte di Guido Castelli. L’uomo, infatti, le confessa di amarla ancora.

Per quanto riguarda Enrico, è quasi tutto pronto per il processo che lo attende ma questo lo rende molto nervoso e sulle spine. Che cosa succederà? Ancora non possiamo saperlo. Per il momento l’appuntamento è ancora dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai1.