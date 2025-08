Cocco, con il metodo del sacchetto lo apro in un minuto: mai stato così facile

Sembra sempre impossibile aprire il cocco ma seguendo questo facile e veloce consiglio non avrai più alcun problema.

Siamo in piena estate, e uno dei simboli delle vacanze e del caldo è senza dubbio la frutta fresca, e in particolare il cocco.

L’immagine di un cocco gustato sotto una palma o sulla riva in spiaggia, è una delle più iconiche quando si parla di estate e di vacanza. Ma avete mai provato ad aprire un cocco? un’impresa per niente facile!

Apri il cocco col metodo del sacchetto

Il cocco e la sua acqua sono ormai un must non solo da gustare in spiaggia, ma anche in cucina e addirittura come rimedi casalinghi. Ma se ci troviamo di fronte a un bel cocco da aprire, la questione si fa difficile. Aprire un cocco infatti, è abbastanza complicato, e spesso ci si ingegna con arnesi che possono anche risultare pericolosi.

Se vi è capitato un cocco intero e lo volete aprire senza fatica, il metodo della busta di plastica, condiviso dal web, è senza dubbio il più facile. Ti occorrono una busta di plastica resistente (come quelle da freezer), usare una superficie dura tipo un marciapiede o un tagliere robusto e ovviamente, il cocco.

Il procedimento è semplice: inserisci il cocco nella busta, chiudendola bene per contenere i frammenti e l’acqua, e sbatti la busta con il cocco su una superficie dura. Bastano pochi colpi per far sì che il guscio si rompa naturalmente.

Una volta rotto, potrai facilmente separare la polpa dal guscio e, se il cocco è fresco, bere l’acqua che sarà rimasta all’interno della busta. Per svuotare l’acqua dal cocco prima di romperlo, individua i tre “occhi” sul cocco marrone: uno è più morbido. Usa un cacciavite o un punteruolo per forarlo, quindi capovolgi il cocco e scola l’acqua in una ciotola o un bicchiere, filtrandola se necessario.

Spesso però, capita che non si consumi tutto il cocco o che se ne aprano più di uno; è importante quindi sapere che la polpa può essere conservata in frigo per alcuni giorni, oppure si può anche usare grattugiata per ricette dolci e salate. L’acqua del cocco invece, va tenuta in frigo per 1-2 giorni massimo.

Il metodo della busta per rompere il cocco è geniale, ma soprattutto sicuro, pulito e rapido. Se non l’hai mai provato, vedrai che d’ora in poi quando ti capita un cocco intero, non ti preoccuperà più trovare il modo per aprirlo e gustarlo.