Clamoroso scambio a Uomini e Donne: Cristiana perde un altro corteggiatore, tutti vogliono Sara

Clamoroso colpo di scena nelle prossime puntate di Uomini e donne: gli spoiler dicono che Cristiana e Sara si sono ‘scambiate’ un corteggiatore, è proprio lui.

La stagione di Uomini e Donne 2025/2026 è iniziata da diversi mesi, eppure sembrerebbe che solo ora stia entrando nel vivo, almeno per quel che riguarda il trono classico. Con l’ingresso di Sara Gaudenzi tra i tronisti, le discussioni con Cristiana sono diventate quasi all’ordine del giorno e diversi corteggiatori hanno scelto di conoscere lei anziché la giovane speaker siciliana.

Nei giorni scorsi sono state registrate nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, che poi andranno in onda nelle prossime settimane su Canale 5, e a quanto pare sono state completamente concentrate sulla rivalità tra queste due giovani e splendide ragazze.

Dopo Jakub, con il quale la Gaudenzi si è scambiata diversi baci, e Marco, nella schiera dei corteggiatori di Sara è arrivato un altro pretendente di Cristiana, sconvolgendo tutti.

Chi è il corteggiatore di Uomini e donne che ha scelto di corteggiare Sara e non più Cristiana: le anticipazioni

Non è assolutamente la prima volta, che un corteggiatore scelga di intraprendere un altro percorso rispetto a quello deciso all’inizio, ma quanto è accaduto nelle scorse registrazioni di Uomini e donne ha completamente sorpreso tutti. Dopo che sono state fatte promesse d’amore ed espresse parole di un certo calibro, il giovane volto del parterre di Cristiana Anania ha scelto di abbandonare la sua seduta per sedersi tra quelle di Sara Gaudenzi.

Sì, proprio lui: Simone Bonaccorsi ha accettato la decisione dell’Anania di eliminarlo, ma ha voluto rimanere ugualmente in trasmissione per iniziare una conoscenza con Sara Gaudenzi, che dal canto suo ha accettato di buon cuore la sua proposta. Il modello siciliano, infatti, ha espresso il desiderio di voler prendere un caffè in sua compagnia e lei non ha affatto disdegnato le sue parole.

Un clamoroso colpo di scena, da come si può comprendere, soprattutto se si prende in considerazione che Simone – sin dal suo primo ingresso in trasmissione – non ha mai nascosto la sua volontà di voler a tutti i costi conquistare il cuore della siciliana. A questo punto, però, bisogna capire come andrà a finire tra lei e la tronista romana. D’altra parte, non è la prima volta che Sara inizia un percorso con i corteggiatori dei suoi rivali.