Clamoroso Grande Fratello, Signorini ha l’asso nella manica: chi spunta tra i concorrenti

Secondo indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe un asso nella manica per la prossima edizione de Il Grande Fratello. Ecco chi potrebbe partecipare.

Durante l’autunno dovrebbe iniziare una nuova attesa edizione de Il Grande Fratello, la 25esima. E proprio per festeggiare questo traguardo, pare che il reality show durerà più del normale. Non ci sono però molte informazioni a riguardo, nonostante i rumors si rincorrano uno dietro l’altro.

Ad esempio sembra che Alfonso Signorini abbia un asso nella manica e che dentro la casa più spiata d’Italia possa entrare anche un personaggio molto amato. Ecco di chi si tratta.

L’asso nella manica di Signorini per il Grande Fratello

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare molto del Grande Fratello e delle possibili novità per la 25esima edizione. Alla conduzione dovrebbe essere confermato Alfonso Signorini ma già tra gli opinionisti dovrebbero esserci cambiamenti.

Sia Cesara Buonamici che Beatrice Luzzi non ci dovrebbero essere e al loro posto si vociferava dell’accoppiata Anna Pettinelli – Stefania Orlando oppure Anna Pettinelli con uno dei due uomini più amati dell’ultima edizione del GF, Lorenzo Spolverato o Javier Martinez. Per il momento non ci sono conferme o smentite su questo, come non c’è conferma nemmeno sull’esperta social Rebecca Staffelli (che forse potrebbe essere sostituita nuovamente da Giulia Salemi).

In tutta questa incertezza, si muove un nuovo rumors: sembra che Alfonso Signorini abbia un asso nella manica. Fra i concorrenti del Grande Fratello ci potrebbe essere un personaggio molto amato e a dare questa anticipazione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha scritto: “Sembra proprio che si stia valutando quale dei due – Brando o Raffaella – potrebbe partecipare al Grande Fratello. Non si tratta di una conferma ufficiale, ma diverse fonti riportano un avvicendamento nella scelta del cast: potrebbe essere l’uno o l’altra, ma ancora non è stato deciso chi.”

Dunque nella casa più spiata d’Italia potrebbe entrare o l’ex tronista Brando Ephrikian o la sua scelta, l’ex corteggiatrice Raffaella Scuotto. Entrambi sono molto seguiti e amati sui social ed anche come coppia hanno fatto sognare tutti sin dai tempi di Uomini e Donne (perché pare che ora si siano lasciati definitivamente). Staremo a vedere se uno dei due attraverserà davvero la porta rossa e sarà un concorrente de Il Grande Fratello 25.