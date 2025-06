Ci volevano i trucchi della nonna per ottenere un polpettone succoso: si è arresa anche mia suocera dicendo che è delizioso

Il polpettone è un piatto tipico delle domeniche in famiglia ma questo è il trucco da usare se lo vuoi succoso.

Il polpettone è un piatto gettonato da proporre per le domeniche in famiglia o durante le feste. Lo amano grandi e piccini e ne esistono tante versioni differenti dato che ognuno ha la sua ricetta, magari tramandata dalla mamma o dalla nonna.

Il punto è che, se non si usano delle accortezze, il polpettone può risultare, alla fine, troppo asciutto, quindi poco buono da mangiare. Per ottenerlo succoso, è questo il trucco della nonna che devi usare.

Come ottenere un polpettone succoso: il trucco della nonna e la ricetta

Anche se sembra semplice preparare il polpettone, in realtà è altrettanto facile sbagliare e ritrovarsi con un piatto immangiabile. È soprattutto la cottura che può nascondere delle insidie.

Con i trucchi della nonna, però, otterrai un polpettone succoso e che conquisterà tutti. Innanzitutto occorrerà aggiungere degli ingredienti grassi alla preparazione, come uova, olio extravergine d’oliva, latte o formaggi. Questi aiuteranno a mantenere il polpettone umido durante la fase di cottura. Per trattenere l’umidità va usato poi del pane ammorbidito in acqua o nel latte.

Passando alla cottura, il polpettone non deve cuocere troppo a lungo o comunque sarà opportuno verificare regolarmente la temperatura interna per evitare di seccarlo. Ovviamente nel polpettone non possono mancare, oltre alla carne (di maiale o manzo), anche le verdure tritate, fra cui carote, zucchine o cipolle, che rilasceranno umidità durante la cottura e renderanno il piatto succoso.

Ed ecco una ricetta se vuoi replicarlo sin da domenica. Ti occorreranno:

500 g di carne macinata mista

2 uova

100 g di pane raffermo ammollato nel latte

50 g di Parmigiano grattugiato

1 cipolla tritata

1 carota tritata

1 zucchina tritata

sale q.b.

pepe q.b.

prezzemolo tritato q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento:

Ammollare il pane raffermo nel latte e poi strizzarlo per eliminare il liquido in eccesso. In una ciotola grande mescolare la carne macinata con le uova, il pane strizzato, il formaggio grattugiato, le verdure tritate, il sale, il pepe e il prezzemolo. Formare il polpettone e metterlo in una teglia antiaderente unta con l’olio extravergine. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 60 minuti. Aggiungere del brodo vegetale o del vino nella teglia per evitare che il polpettone si secchi. Controllare la temperatura interna del polpettone, che dovrebbe raggiungere i 70°C. Lasciar riposare il polpettone per qualche minuto prima di affettarlo.

Ecco i trucchi della nonna e la ricetta del polpettone. Seguendo tutti questi consigli di sicuro il risultato sarà un piatto succoso e per nulla asciutto o stopposo.