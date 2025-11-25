Chiara Ferragni a processo per il pandoro-gate: “Chiesti un anno e otto mesi”. La difesa dell’influencer

La Procura di Milano ha chiesto un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni accusata di presunta pubblicità ingannevole di Pandoro e uova di Pasqua.

Il processo contro Chiara Ferragni per presunta pubblicità ingannevole di Pandoro e uova di Pasqua continua e, nella nuova udienza, il procuratore aggiunto Eugenio Fusco e il pubblico ministero Cristian Barilli hanno chiesto una condanna di un anno e otto mesi per Chiara Ferragni.

L’influencer e imprenditrice è imputata nel rito abbreviato per presunte irregolarità legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. La richiesta di condanna da parte del procuratore generale e del pubblico ministero è arrivata anche nei confronti di altri due imputati. Il reato contestato è truffa aggravata.

La difesa di Chiara Ferragni nel processo per il pandoro-gate

La richiesta di condanna di un anno e otto mesi è stata avanzata sia nei confronti della Ferragni che di Fabio Damato, ex collaboratore di Chiara Ferragni. La condanna di un anno, invece, è stata chiesta per Francesco Cannillo, presidente di Cerealitalia. Secondo quanto ricostruito dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, tra il 2021 e il 2022, la Ferragni avrebbe ottenuto dei guadagni ingiustificati dalla vendita dei due prodotti.

Nel corso dell’udienza che si è svolta a porte chiuse, Chiara Ferragni ha rilasciato alcune dichiarazioni ribadendo la buona fede dell’operazione. «Tutto ciò che abbiamo fatto è stato fatto in buona fede» ha detto l’influencer e ribadendo che «nessuno ha lucrato», le parole dell’imprenditrice digitale in aula secondo quanto diffuso da Il Messaggero.

Il processo, tuttavia, non è ancora chiuso. Sono previsti altri due capitoli del procedimento penale a carico dell’imprenditrice digitale. Le prossime date in cui sono previste altre due udienze con la lettura della sentenza sono state fissate per il 19 dicembre 2025 e per gennaio 2026.

Oltre alle prime dichiarazioni riportate in aula, la Ferragni non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. L’ex moglie di Fedez che è tornata a lavorare attivamente sui social condividendo, tuttavia, pochissimo della propria vita privata evitando di postare contenuti con i figli Leone e Vittoria come prevede l’accordo di separazione con Fedez, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni.

Nessun riferimento al processo sui social dove la Ferragni continua a mostrarsi serena circondata dall’affetto delle persone a lei care, in primis la mamma e le sorelle Francesca e Valentina.