Chiamarla semplice frittata è un’offesa: il ‘filoscio’ è molto di più e oggi ti dico come prepararla – chedonna.it

Il filoscio napoletano non è una semplice frittata: ecco come prepararlo per un pasto veloce ma gustosissimo.

Se hai voglia di un piatto gustoso, semplice da realizzare ed economico, è il filoscio napoletano quello che devi preparare. Non è una semplice frittata, anche se molti lo confondono con questa ma è molto di più.

Bastano solo pochi ingredienti per preparare il filoscio napoletano ma che esplosione di sapori in bocca! Come tutti i piatti che vengono dalla Campania e in particolare da Napoli, non si può non rimanere colpiti da come un piatto semplice e con pochi ingredienti possa essere così d’effetto e svoltare un pasto!

Come preparare il filoscio napoletano

Sembra un’omelette o una frittata ma è molto di più. Il filoscio napoletano è un piatto povero ma d’effetto che ti svolterà il pasto. Anche se hai il frigo vuoto, potrai prepararlo perché questi ingredienti li hai di sicuro.

Ingredienti per il filoscio napoletano:

4 uova

150 g di mozzarella

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione:

In una ciotola aggiungere le uova intere e il sale. Unire il pepe e sbattere le uova con la frusta a mano o con la forchetta. Scaldare una padella con olio extravergine d’oliva e quando sarà caldo versare il composto di uova. Cuocere il composto ottenuto per 5 minuti circa fino a quando non inizierà a rapprendersi. Aggiungere la mozzarella a fette ben tamponata e asciutta, e cuocere a fuoco basso. Girare un lato verso l’interno e fare lo stesso anche con l’altro lato verso il centro. Il filoscio è pronto da mangiare quando è bello caldo e filante.

Questa è una ricetta base ma che si può personalizzare come si preferisce quindi aumentando o diminuendo le dosi. Si possono aggiungere anche altri ingredienti come prezzemolo tritato e altre erbe aromatiche oppure parmigiano grattugiato. Ancora, per renderlo ancora più goloso e saziante, si possono aggiungere anche delle fette di prosciutto cotto o altri affettati.

Inoltre, per scaldare la padella si può usare il burro invece dell’olio. Il consiglio è quello di mangiare il filoscio napoletano subito, quando è caldo e filante, ma volendo si può conservare anche in frigo per due giorni. Comunque, è così facile e veloce da cucinare che si può preparare anche ogni volta quando si ha voglia di mangiarlo, a cena o a pranzo.