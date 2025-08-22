Chiamarla semplice frittata è un’offesa: il ‘filoscio’ è molto di più e oggi ti dico come prepararla

di

Il filoscio napoletano non è una semplice frittata: ecco come prepararlo per un pasto veloce ma gustosissimo. 

Se hai voglia di un piatto gustoso, semplice da realizzare ed economico, è il filoscio napoletano quello che devi preparare. Non è una semplice frittata, anche se molti lo confondono con questa ma è molto di più.

Omelette e insalata
Chiamarla semplice frittata è un’offesa: il ‘filoscio’ è molto di più e oggi ti dico come prepararla – chedonna.it

Bastano solo pochi ingredienti per preparare il filoscio napoletano ma che esplosione di sapori in bocca! Come tutti i piatti che vengono dalla Campania e in particolare da Napoli, non si può non rimanere colpiti da come un piatto semplice e con pochi ingredienti possa essere così d’effetto e svoltare un pasto!

Come preparare il filoscio napoletano

Sembra un’omelette o una frittata ma è molto di più. Il filoscio napoletano è un piatto povero ma d’effetto che ti svolterà il pasto. Anche se hai il frigo vuoto, potrai prepararlo perché questi ingredienti li hai di sicuro. 

Omelette nel piatto
Come preparare il filoscio napoletano – chedonna.it

Ingredienti per il filoscio napoletano: 

  • 4 uova
  • 150 g di mozzarella
  • sale q.b.  
  • pepe q.b. 

Preparazione: 

  1. In una ciotola aggiungere le uova intere e il sale. 
  2. Unire il pepe e sbattere le uova con la frusta a mano o con la forchetta. 
  3. Scaldare una padella con olio extravergine d’oliva e quando sarà caldo versare il composto di uova. 
  4. Cuocere il composto ottenuto per 5 minuti circa fino a quando non inizierà a rapprendersi.
  5. Aggiungere la mozzarella a fette ben tamponata e asciutta, e cuocere a fuoco basso. 
  6. Girare un lato verso l’interno e fare lo stesso anche con l’altro lato verso il centro. 
  7. Il filoscio è pronto da mangiare quando è bello caldo e filante.

Questa è una ricetta base ma che si può personalizzare come si preferisce quindi aumentando o diminuendo le dosi. Si possono aggiungere anche altri ingredienti come prezzemolo tritato e altre erbe aromatiche oppure parmigiano grattugiato. Ancora, per renderlo ancora più goloso e saziante, si possono aggiungere anche delle fette di prosciutto cotto o altri affettati. 

Inoltre, per scaldare la padella si può usare il burro invece dell’olio. Il consiglio è quello di mangiare il filoscio napoletano subito, quando è caldo e filante, ma volendo si può conservare anche in frigo per due giorni. Comunque, è così facile e veloce da cucinare che si può preparare anche ogni volta quando si ha voglia di mangiarlo, a cena o a pranzo.

Gestione cookie