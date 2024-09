Chi soffre di diabete può mangiare frutta? La risposta non è così scontata

I benefici della frutta non possono essere messi in dubbio. Le persone diabetiche, però, devono fare molta attenzione.

La frutta, generalmente, viene considerato un alimento sano e nutriente. Contiene delle sostanze fondamentali per l’organismo, come fibre e vitamine. Gli esperti consigliano di consumare diverse porzioni al giorno. Inoltre, può essere un valido aiuto per saziare la fame durante una dieta ed evitare di ricorrere a snack calorici.

Nonostante sia così preziosa per l’essere umano, ci sono dei fattori da considerare. Alcune patologie, infatti, possono porre delle limitazioni. Ancora oggi, ci sono molti dubbi legati all’associazione tra frutta e diabete. È importante non commettere errori perché gli sbalzi glicemici possono rivelarsi davvero pericolosi. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento.

Frutta, come comportarsi in caso di diabete: i consigli

Le persone diabetiche devono fare molta attenzione alla loro alimentazione. Tale patologia è caratterizzata da un forte aumento del glucosio nel sangue e nelle urine. Nella maggior parte delle situazioni, la causa è da ricercare in un alterato funzionamento del pancreas che non è più in grado di produrre l’insulina necessaria. La medicina ha fatto passi da gigante, ma la riuscita della terapia, in buona parte, dipende dalla condotta dei pazienti. Saper scegliere i cibi è essenziale.

Tanti individui diabetici si interrogano sul consumo di frutta. Questo alimento, generalmente, viene considerato fondamentale per la salute dell’organismo. C’è chi lo usa anche per dimagrire. Nel loro caso, però, le cose sono un po’ diverse. La frutta non è composta solo da vitamine, fibre, sali minerali e acqua. Al suo interno, è presente anche lo zucchero. Eliminarla completamente dalla dieta, salvo diverse indicazioni, non è consigliabile. Nonostante ciò, sarebbe necessario prendere determinate precauzioni.

Questi pazienti non possono consumare tutta la frutta che desiderano. Devono attenersi al piano alimentare elaborato dagli specialisti di riferimento. Di solito, le porzioni vengono ridotte notevolmente perché è la quantità a ad avere un ruolo cruciale. Maggiori sono i grammi assunti e maggiore è lo zucchero ingerito. Ci sono dei frutti che contengono alti livelli di fruttosio. Non bisognerebbe abusare di fichi, cachi, uva, frutta secca, banane e pesche sciroppate.

Le fragole, le albicocche, le pere, le nespole, le arance, le mele e le pesche, invece, possono essere mangiate con maggiore tranquillità. Questi suggerimenti, ovviamente, non devono essere sostituiti al parere del medico. Ogni paziente è diverso e anche le accortezze da usare cambiano in base allo stato di salute. Inoltre, ci sono vari tipi di diabete.