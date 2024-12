Chi è Sara Barbieri, la compagna di Fabrizio Corona: età, carriera, figlio, vita privata e curiosità

Influencer e neo mamma: Sara Barbieri, modella di successo e compagna di Fabrizio Corona, accoglie il piccolo Thiago nella loro vita.

Le parole chiave della loro storia sono amore, famiglia e rinascita. Sara Barbieri, modella di successo e influencer, è diventata madre per la prima volta il 21 dicembre 2024, dando alla luce Thiago, frutto dell’amore con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. La loro relazione, iniziata nel 2021, ha superato le sfide, inclusa una breve crisi, dimostrando la forza del loro legame.

Nonostante i 26 anni di differenza, la coppia ha costruito una vita insieme, testimoniata dalla nascita del loro primo figlio e dalla convivenza con Carlos Maria, il figlio che Corona ha avuto dalla precedente relazione con Nina Moric.

Tutto su Sara Barbieri, la compagna di Fabrizio Corona

Nata a Firenze nel 2000, Sara ha raggiunto il successo nel mondo della moda, lavorando per marchi prestigiosi come Dolce & Gabbana e Miu Miu. Il suo volto è noto in campagne pubblicitarie internazionali, e il suo profilo Instagram, seguito da 120 mila follower, è uno spaccato della sua vita tra lavoro, gravidanza e momenti personali. Vivendo a Milano con Corona e Carlos Maria, Sara ha dimostrato di essere una figura di spicco nel panorama della moda e dell’influenza digitale, mantenendo al contempo un forte legame con le sue radici e la sua famiglia.

La storia d’amore tra Sara e Fabrizio è stata caratterizzata da momenti di profonda intimità e comprensione reciproca. Corona ha più volte espresso pubblicamente il suo amore per Sara, definendola “la donna più importante della sua vita” e raccontando come la loro relazione sia stata intensa fin dall’inizio. La gravidanza di Sara è stata un momento di gioia per entrambi, nonostante le iniziali sorprese e le critiche legate alla loro differenza d’età e al passato turbolento di Corona. La nascita di Thiago ha rappresentato un nuovo capitolo nella loro vita, un simbolo di speranza e rinascita che ha rafforzato ulteriormente il loro legame.

Nonostante le sfide e le critiche, Sara Barbieri ha dimostrato di essere una donna forte, indipendente e capace di affrontare le avversità con determinazione. La sua storia con Fabrizio Corona è un esempio di come l’amore possa superare ostacoli apparentemente insormontabili, portando alla creazione di una famiglia unita e felice.

La nascita di Thiago non è solo l’inizio di una nuova vita per lui, ma anche la celebrazione di un amore che ha saputo evolversi e maturare, diventando un punto di riferimento per entrambi i genitori. Sara e Fabrizio, con il loro percorso condiviso, dimostrano che è possibile costruire qualcosa di bello e duraturo, anche partendo da situazioni complesse.