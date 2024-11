Chi è Pago: vero nome, età, lavoro, Miriana Trevisan, figlio Nicola, Serena Enardu e tutto quello che c’è da sapere

Chi è Pago: tutto sul cantante, dalla carriera alla vita privata fino alle curiosità che in pochi conoscono.

Pacifico Settembre, meglio conosciuto con il suo nome d’arte Pago, è un cantante e personaggio televisivo che ha saputo conquistare il cuore di molti italiani con la sua musica e le sue apparizioni televisive. Nato il 30 agosto 1971 a Quartu Sant’Elena, Pago ha dimostrato fin da giovane una doppia passione: quella per la musica e quella per il tennis.

Tuttavia, è la musica a prendere il sopravvento, portandolo a trasferirsi a Milano subito dopo aver compiuto 18 anni per inseguire il suo sogno di diventare un artista.

La carriera e la vita privata

La sua carriera inizia con l’ingresso nella cover band Super Up, con cui riesce a esibirsi in ben 200 date all’anno. Questa esperienza gli fornisce le basi per lanciarsi in una carriera solista che lo vedrà raggiungere il successo nel 2005 con il singolo “Parlo di te”, brano che gli apre le porte del Festivalbar. Il 2006 segna l’uscita di un nuovo brano e l’inizio della sua avventura nel mondo della televisione, partecipando e vincendo il reality Music Farm.

Negli anni successivi, Pago pubblica gli album “Pacifico Settembre” e “Aria di Settembre”, quest’ultimo contenente il noto brano “Un’estate fa”, realizzato in collaborazione con Franco Califano. Nel 2016, esce con il suo ultimo disco “Nine Sense”, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità artistica.

La vita privata di Pago ha sempre suscitato grande interesse, soprattutto per le sue relazioni amorose. La sua storia con Miriana Trevisan, culminata in un matrimonio nel 2003 e con la nascita del figlio Nicola e seguita da una serie di alti e bassi fino alla separazione definitiva nel 2013, ha tenuto banco sui media per anni. Successivamente, la sua relazione con Serena Enardu, conosciuta per la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha catturato l’attenzione del pubblico, soprattutto durante la loro partecipazione a Temptation Island Vip, che ha segnato la fine della loro relazione a causa della vicinanza di Serena al single Alessandro Graziani.

Nonostante le difficoltà, Pago e Serena hanno deciso di darsi una seconda possibilità, rivelando la complessità delle relazioni amorose e dimostrando che l’amore può superare anche gli ostacoli più difficili. La loro storia, fatta di riavvicinamenti e nuove crisi, è un esempio di come le relazioni possano evolversi nel tempo, affrontando sfide e cambiamenti.

La carriera e la vita privata di Pacifico Settembre, alias Pago, sono un chiaro esempio di come talento, determinazione e passione possano portare al successo, nonostante le difficoltà e gli ostacoli che la vita può riservare. La sua musica e le sue storie d’amore continueranno sicuramente a interessare e a emozionare il pubblico italiano, dimostrando che dietro ogni artista c’è sempre una storia umana ricca di sfumature e insegnamenti.