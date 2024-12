Chi è Melissa Satta: età, lavoro, vita privata, figlio Maddox, ex marito, fidanzato. Tutte le curiosità

Chi è Melissa Satta: dalla vita privata al lavoro fino alle curiosità, tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata.

Melissa Satta è un volto noto nel panorama dello spettacolo italiano, nata il 7 febbraio 1986 a Boston, USA. La sua carriera è costellata di successi sia nel campo professionale che in quello personale, rendendola una delle personalità più seguite e amate dal pubblico.

Tutto su Melissa Satta: vita privata e chi è il fidanzato

Dopo aver concluso gli studi liceali in Sardegna, Melissa si trasferisce a Milano per iscriversi all’università IULM, scegliendo il corso di Scienze della comunicazione. La sua carriera da modella inizia presto, lavorando per l’agenzia Venus Dea a Cagliari e ottenendo un riconoscimento significativo nel 2003 come seconda classificata al concorso Miss Muretto, oltre a vincere il titolo di Miss Extrema.

Il suo ingresso nel mondo della moda si consolida quando viene scelta come testimonial dal marchio Cotonella e partecipa alla Milano Fashion Week. Questo successo le apre le porte della televisione, debuttando come valletta nel programma “Mio fratello è pakistano” su Canale 5 nel 2005 e raggiungendo la notorietà come velina a “Striscia la notizia”. La sua carriera televisiva prosegue con successo, passando da Canale 5 a MTV e poi a Sky Italia, fino a condurre il talk calcistico “Tiki taka – Il calcio è il nostro gioco” e, nel maggio del 2023, co-conduce la seconda puntata del GialappaShow.

Sul fronte personale, Melissa ha vissuto diverse storie d’amore, da quella con Daniele Interrante a Bobo Vieri. È stata accanto a Kevin Prince Boateng che ha trovato stabilità sentimentale, dando alla luce Maddox Prince Boateng il 15 aprile 2014. Nonostante una crisi iniziale, i due si separano definitivamente nell’estate del 2020, mantenendo buoni rapporti.

La vita amorosa di Melissa prende una nuova direzione con l’incontro di Matteo Rivetti e successivamente con Matteo Berrettini, con cui conferma ufficialmente la loro relazione, diventando uno dei duetti più discussi dell’estate. Conclusa la storia con Berrettini, ha ritrovato l’amore con Carlo Gussali Beretta.

Oltre alla sua carriera televisiva e alla vita privata sempre sotto i riflettori, Melissa ha sempre mostrato un grande amore per lo sport, praticando calcio e karate fin dall’adolescenza. Questo aspetto della sua vita evidenzia un carattere forte e indipendente, che si riflette sia nella sua vita professionale che personale.