Chi è la scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne? Il nome spiazza tutti

Scelta a sorpresa di Flabio Ubirti a Uomini e Donne che, nella registrazione del 15 dicembre 2025, ha messo fine al suo trono.

Colpo di scena a Uomini e Donne dove, nel corso della registrazione del 15 dicembre 2025, Flavio Ubirti ha messo fine al suo percorso scegliendo la ragazza con cui costruire una storia fuori dal programma prima della pausa natalizia. Per il tronista, così, sarà un Natale con il cuore pieno d’amore dopo mesi di esterne, discussioni, lacrime, baci, abbandoni e chiarimenti. Il percorso di Flavio, infatti, soprattutto nelle ultime settimane, ha regalato grandi emozioni e colpi di scena ai fan del dating show di canale 5, rimasti spiazzati dal nome della ragazza scelta.

Dopo aver conosciuto diverse corteggiatrici, Flavio si è concentrato sulla conoscenza di Martina Cardamone e Nicole Belloni. Due ragazze molto diverse tra loro non solo fisicamente ma anche caratterialmente. Per entrambe, però, ha provato subito una forte attrazione che è cresciuta al punto, per una di loro, portandolo a concludere il percorso prima del previsto.

La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: perché ha preferito Nicole Belloni a Martina Cardamone

Il momento della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne comincia con la visione dell’ultima giornata che il tronista ha trascorso sia con Martina che con Nicole. Si tratta degli ultimi momenti vissuti dal tronista con le sue corteggiatrici sotto le telecamere e che gli hanno permesso di arrivare ad una scelta più consapevole sciogliendo gli ultimi dubbi.

Come ha svelato Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni, infatti, nella registrazione in cui ha annunciato la scelta, Flavio aveva ammesso di trovare un po’ costruito l’atteggiamento di Martina rispetto a quello più genuino di Nicole e l’ultima esterna, a quanto pare, è servita al tronista per capire effettivamente per chi batte il cuore.

Nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne, come ha annunciato la pagina ufficiale Instagram di Uomini e Donne, un elegantissimo Flavio ha svelato il nome della sua scelta. Il tronista, amatissimo dal pubblico sin dai tempi della sua avventura a Temptation Island 2025 come tentatore, ha scelto Nicole Belloni, arrivata in corsa e che è riuscita a rubargli il cuore. La corteggiatrice gli ha risposto sì e, sotto una pioggia di petali rossi, si sono scambiati il primo bacio da coppia. Flavio e Nicole formano così la prima coppia ufficiale del trono classico di Uomini e Donne della stagione 2025/2026.