Cherry Blush per brillare, la tendenza makeup da seguire quest’estate – chedonna.it

Pelle abbronzata brillante su cui spicca il color ciliegia pastoso, è la tendenza del makeup per quest’estate e tutte sono conquistate dal cherry blush che riesce a dare quel tocco di eleganza e di ricercatezza in più a tutto il viso.

Il blush dell’estate è il cherry, un color ciliegia rosso intenso che vira verso il rosa e che viene utilizzato per definire meglio il volto andando a sottolineare le guance dando però un aspetto più che altro naturale.

Che sia in polvere come nella tradizione più classica o in crema e addirittura liquido, adatto a coloro che hanno già una certa dimestichezza nello stenderlo in modo corretto, il blush color ciliegia ravviva l’incarnato e si adatta benissimo sia al make-up naturale che a quello un po’ più spinto e vitaminico.

Come seguire la tendenza make-up cherry blush ed essere meravigliose

Un tocco di vitalità sul viso illuminato con sapienti contrasti dati da pennellate di blush che seguono la linea degli zigomi, per un perfetto make up estivo il colore da usare quest’anno è senza dubbio il cherry.

Più che il rosa e le altre tonalità terrose, il color ciliegia è in grado di dare luce arrossando in modo naturale le gote per far risplendere tutto il viso in pochi e semplici passaggi con la giusta sfumatura, più o meno marcata a seconda dell’effetto che si desidera ottenere.

Scelto in polvere compatta da stendere con il pennello, in crema da spalmare con le dita o usando una spugnetta in caso di formulazione liquida, riesce a donare un effetto di vivacità che tutte voi adorerete perché si adatta perfettamente al mood estivo. E sulla pelle abbronzata è di certo la soluzione perfetta.

La tonalità intensa del cherry blush può essere scelta in varie sfumature che vanno dal rosa che ricorda al lampone al rosso più intenso e lucido tipico delle amarene.

Chiaramente è bene scegliere una tonalità di blush adatta al vostro incarnato, se siete pallide meglio non preferire il rosso caldo e intenso per non creare uno stacco troppo netto.

Il blush di tendenza per il make-up dell’estate è da stendere sulle guance senza creare stacchi netti ma sfumando il più possibile, se poi oltre al contouring volete scoprire il triangle blush date un’occhiata qui.

Idratate la pelle con una buona crema, uniformate con fondotinta e un primer luminoso così che l’effetto glow del blush sia enfatizzato al massimo.

Picchiettate poi le gote e, volendo creare un effetto “bonne mine” naturale. Concentratevi anche sul ponte del naso e sfumando sulle tempie con movimenti dal basso verso l’alto. A completare un tocco di illuminante e sarete perfette!