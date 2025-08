Preparare una cheesecake è facile e veloce, ma occorre fare attenzione ad alcuni passaggi.

La cheesecake è uno dei dolci più buoni che si possano preparare. La classica torta al formaggio potrebbe sembra difficile da preparare, eppure bastano alcune semplici mosse per ottenere un dolce perfetto da assaporare la mattina a colazione o durante il pomeriggio come merenda.

Occorre fare attenzione alla base, che non deve essere eccessivamente compatta o troppo friabile. Per chi non lo sapesse, la cheesecake è un dolce freddo tipico della cucina americana. Scopriamo insieme come fare una cheesecake perfetta e qual è il segreto che nessuno ti ha mai svelato.

Cheesecake, la ricetta semplice e originale senza cottura

Una cheesecake come si deve viene preparata con biscotti sbriciolati, uno strato di panna, crema al formaggio fresco e zucchero. È altrettanto importante il riposo in frigo, così come la frutta che può essere a scelta. Cremosa e croccante, ha un gusto delicato irresistibile. La classica torta al formaggio può essere preparata cotta e senza cottura, in pochi minuti. È importante scegliere il formaggio giusto come la Philadelphia. Ecco la ricetta semplice e originale della cheesecake cotta e senza cottura.

Ingredienti:

250 grammi di biscotti secchi come i Digestive

120 grammi di margarina

1 cucchiaio di miele

500 grammi di formaggio spalmabile come il Philadelphia

400 grammi di panna fresca da montare

6 cucchiai di zucchero a velo

8 grammi di agar

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

400 grammi di frutti di bosco

Preparazione:

Inizia polverizzando i biscotti con un mattarello. Fondi la margarina, da aggiungere ai biscotti e al miele. Gira attentamente e versa in una teglia, cercando di ottenere uno strato uniforme. Conserva in frigo per circa mezz’ora. Metti in acqua ghiacciata l’agar. Monta la panna e, separatamente, il formaggio Philadelphia con vaniglia e zucchero, fino a ottenere un composto cremoso. Aggiungi la panna al composto di formaggio, amalgamando. Fai scaldare in un pentolino, per un minuto scarso, due cucchiai di impasto. Aggiungi la gelatina strizzata. Spegni il fuoco, continuando a girare fino a scioglimento completo. Aggiungi il tutto alla base e gira. Versa il composto sulla base di biscotti, cercando di livellare al meglio. Fai riposare in frigo per circa dodici ore. Circa due ore prima di servire, metti sul fuoco i frutti di bosco con un paio di cucchiai di zucchero per circa dieci minuti. Filtra con un colino e fai raffreddare. Versa sulla cheesecake e decora con i frutti di bosco!

Si può conservare anche in frigo per quattro giorni. La cheesecake può anche essere cotta in forno, mescolando i biscotti sbriciolati con due albumi e la margarina. Quando hai amalgamato, stendi il composto in una tortiera con cerniera già foderata di carta da forno e metti a cuocere in forno preriscaldato a 150° per 15 minuti.

Mentre aspetti, sbatti con le fruste due tuorli con 240 grammi di formaggio spalmabile e 70 grammi di zucchero. Quando la cottura della base è a posto, tirala fuori e copri tutto con la crema a base di formaggio. Poi, metti di nuovo in forno sempre a 150° per 75 minuti! Scopri anche la torta fredda al cioccolato fondente e limone e la torta soffice con biscotti e panna montata.