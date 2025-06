Che Dio ci aiuti, la famiglia si allarga: la star della fiction è incinta

L’esperto di gossip Gabriele Parpiglia ha rivelato che una delle star della fiction Che Dio ci aiuti diventerà presto madre: di chi si tratta e cosa ha detto riguardo l’indiscrezione.

Nata come spin-off apocrifo di Don Matteo, per offrire al pubblico Rai una controparte al femminile della fiction di maggior successo di quel momento, Che Dio ci aiuti nel tempo è riuscita a distaccarsi in maniera netta dal format e dai ritmi narrativi del suo ispiratore e a guadagnare una propria identità ben distinta e riconoscibile.

Esattamente come l’altra fiction a tema “religioso” della Rai, anche Che Dio ci aiuti negli anni scorsi ha rischiato di vedere il proprio percorso terminare improvvisamente per l’addio della principale protagonista. L’attrice Elena Sofia Ricci, sin dalla prima stagione figura principale del cast e delle trame della fiction, ha manifestato l’intenzione di liberarsi dal ruolo di Suor Angela per poter sperimentare altro.

L’interprete ha spiegato che non si tratta di disinteresse per un ruolo che le ha dato grande visibilità e che ama profondamente, ma della necessità di alimentare la propria passione per la recitazione con ruoli differenti durante l’anno. Le riprese di Che Dio ci aiuti sono infatti molto impegnative e una partecipazione totale richiederebbe mesi e mesi di assoluta dedizione al ruolo.

Per fortuna la produzione è riuscita ad ovviare alle esigenze dell’attrice, riuscendo a coinvolgerla con un ruolo meno centrale e al contempo sostituendola nella trama dando maggiore rilievo a colei che nel tempo era diventata il secondo violino della fiction, quella Francesca Chillemi che interpreta Azzurra, personaggio salvato e ispirato nelle scelte proprio da Suor Angela.

La famiglia di Che Dio ci aiuti si allarga: ecco quale delle star del cast è incinta

Il passaggio di testimone è risultato dunque naturale sia a livello di importanza dell’attrice agli occhi del pubblico sia a livello di trama. Francesca Chillemi è da qualche anno la colonna portante della fiction Rai e sarebbe proprio lei, secondo l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, ad essere incinta del suo secondo figlio.

Attualmente Francesca non ha commentato l’indiscrezione riguardante la sua presunta gravidanza, ma questo non è né una conferma né una smentita alla voce. Spesso in passato Francesca è stata al centro di indiscrezioni anche pressanti e fastidiose ed ha sempre preferito lasciare parlare gli altri invece che rispondere e mettere in chiaro le cose.

Negli anni scorsi le è stato attribuito un flirt con Can Yaman, indiscrezione che poi si è rivelata infondata, in seguito si è parlato di una crisi con l’ex compagno Stefano Rosso, voce che poi si è rivelata vera quando Francesca è stata colta in flagrante insieme al nuovo compagno Eugenio Grimaldi.

Se davvero l’ex Miss Italia è in attesa del suo secondo figlio non mancherà molto prima che ne arrivi conferma, anche perché – sempre stando alle rivelazioni di Parpiglia – l’attrice sarebbe già al quinto mese di gravidanza. Impossibile, se la voce fosse concreta, nascondere i segni di una gravidanza a questo stadio e soprattutto in piena estate.