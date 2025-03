Cast Mare Fuori 5, chi sono le attrici e gli attori che recitano nella quinta stagione della fiction

Scopriamo da vicino tutti gli attori e le attrici del cast della quinta stagione di Mare Fuori, la fortunata serie tv prodotta dalla Rai che narra le vicende di giovani ragazzi dentro e fuori dal riformatorio.

In streaming su RaiPlay è già possibile vedere le prime sei puntate della stagione numero 5 di Mare Fuori, per chi non può aspettare di vederle trasmesse su Rai 2 in prima serata dal prossimo 26 marzo. Alla regia di questo nuovo capitolo troviamo Ludovico Di Martino e ci sono grandi novità anche per quanto riguarda gli attori.

Infatti ci saranno, oltre ai personaggi più amati di cui si andranno ad approfondire le vicende personali con trame ricche di colpi di scena, anche diverse nuove entrate. Anche perché l’Istituto Penitenziario per i Minorenni di Napoli accoglierà anche giovani provenienti dal Nord e dal resto d’Italia. Ma andiamo a conoscere da vicino tutto il Cast di Mare Fuori 5.

Tutti gli attori e le attrici del Cast di Mare Fuori 5

Vediamo in queste foto i volti degli attori che fanno parte del cast di Mare Fuori e chi sono, oltre ai personaggi che interpretano nella fiction

L’attrice Lucrezia Guidone interpreta il personaggio di Sofia Durante, la direttrice dal carattere fermo.

L’attore Alfonso Capuozzo è uno dei nuovi attori che entrano nel cast di Mare Fuori in questa stagione numero 5. Interpreta Simone, audace e senza scrupoli che mira a diventare leader

Torna in Mare Fuori 5 Artem nel ruolo di Pino ‘o pazzo.

L’attore Carmine Recano interpreta il personaggio del comandante Massimo Valenti ed è presente in tutte le stagioni.

Ha recitato anche in Vincenzo Malinconico – avvocato d’insuccesso, l’attrice Rebecca Mogavero, che è anche pittrice, interpreta Marta, una ragazza detenuta che si legherà a Sonia.

Il personaggio di Sonia è interpretato da Elisa Tonelli, che come possiamo leggere nella scheda dettagliata sul sito Buongiorno.it ha molte passioni ed è anche ciclista a livello agonistico.

Nella quinta stagione di Mare Fuori ritroviamo Clotilde Esposito che interpreta Silvia, ingiustamente detenuta.

L’attore Manuele Velo interpreta il ruolo di Tommaso, ragazzo pronto a giudicare gli altri pensando che siano criminali senza speranza.

Domenico Cuomo è Gianni detto Cardiotrap.

L’attrice Maria Esposito torna a vestire i panni di Rosa Ricci, personaggio centrale nella stagione 5 di Mare Fuori.

New entry del cast, Francesco Di Tullio interpreta Federico, uno dei ragazzi arrivati dal nord Italia.

Francesco Luciani è tra i nuovi protagonisti di Mare Fuori 5, anche lui interpreta un giovane proveniente dal nord che si chiama Samuele.

Il cast si completa con altri nomi: