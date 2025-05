Capelli ricci e perfetti senza spendere un patrimonio? Ecco tre segreti dei parrucchieri che non rivelano mai

Quante volte hai provato a fare i capelli ricci ma non duravano assolutamente? Oggi ti sveliamo tre segreti incredibili dei parrucchieri! Il risultato ti lascerà senza parole.

Tutte noi, quando ci guardiamo allo specchio non siamo mai contente, confessiamolo! Se abbiamo i capelli lisci spaghetto li vorremmo ricci, mentre al contrario se siamo ricce, impossibile dire il contrario. Ma quante volte cerchiamo di acconciare la nostra bella chioma e non siamo mai contente come quando usciamo dal parrucchiere?

Noi oggi ti vogliamo aiutare veramente. In che modo? Ti sveliamo ben tre segreti incredibili che hanno i parrucchieri per avere un risultato davvero wow nel rendere i capelli ricci in modo perfetto. Siamo certi che una volta provato diventeranno il tuo cavallo di battaglia. Scorri e prendi nota per inizia subito.

Capelli ricci senza fatica e senza far piangere il portafoglio

Quando usciamo dalla doccia e voglia sistemare i nostri capelli, magari con una bella piega ricci, molto spesso lasciamo perdere la nostra idea iniziale perché sappiamo già che non sarà mai vincente come quando ci facciamo la piega dal parrucchiere. Ma questo accadeva fino a ieri perché noi oggi ti vogliamo svelare non uno ma ben tre segreti.

Iniziamo subito dal primo. Se vogliamo realizzare dei bellissimi ricci in casa dobbiamo utilizzare la tecnica del Natural Scruch Dry. In che cosa consiste? Dobbiamo applicare un siero elasticizzante e disciplinante sui capelli umidi partendo dalla metà della nuca fino alle punte. Mettiamoci poi a testa in giù e arricciamo i capelli con un pugno.

Adesso ritiriamoci su e poi asciughiamo in modo naturale. Il risultato sarà davvero wow! Passiamo al secondo consiglio. In questo caso ci serve un termoprotettore che metteremo su tutti i capelli. Prendiamo una grossa forcina e dividiamo ogni sezione nella direzione opposta. Una volta che abbiamo fatto le varie onde ed asciugate infiliamo le dita nelle ciocche e liberiamo le onde a forma di S.

Ecco che i nostri capelli saranno super mossi e perfetti. Ultimo segreto. Asciughiamo i capelli con il metodo del Twist Drying. Questo consiglio è perfetto se la tua chioma è un po’ ribelle. Come facciamo? Tamponiamo i capelli con l’asciugamano e poi mettiamo un siero elasticizzante che distribuiamo con un pettine dai denti larghi su tutta la testa.

Dividiamo poi in sezioni verticali i capelli, due per la parte posteriore ed una per quella anteriore, due davanti alle orecchie. Con ogni sezione facciamo un torchon e poi asciughiamo in modo naturale i capelli. Quando sono asciutti completamente liberiamo ma non maneggiamo troppo il nostro ricci. Mettiamoci a testa ingiù per lucidiamo con uno spray il tutto.

Come vedi sono tre metodi semplicissimi che ci aiutano ad avere un riccio definito e non ribelle. Ricordati poi che è importantissimo fare delle maschere settimanali. Ottimo consiglio poi è fare un risciacquo delicato e non troppo lungo del balsamo dopo la shampoo. Tutti ti chiederanno il tuo segreto per questa chioma incredibile.