Capelli perfetti in poche mosse? Le soluzioni dei parrucchieri da replicare a casa

Come avere i capelli sempre perfetti? La soluzione semplice e veloce che non ti immagini e che puoi replicare.

Ogni giorno sistemare i nostri capelli è una vera e propria sfida? Noi oggi ti vogliamo indicare alcuni piccoli consigli che ci permettono di trovare la soluzione senza perdere troppo tempo. Siamo sicuri che ti saranno super utili per andare al lavoro oppure la mattina quando vai di corsa prima di accompagnare i figli a scuola.

Andiamo a vedere come sentirci bene senza troppa fatica, anche se non siamo delle esperte nell’acconciare i capelli. Prendi nota e prova quella che ti piace di più e ti viene meglio.

Come avere i capelli in ordine senza fatica e con pochissimo tempo a disposizione

Tutte noi, indipendentemente dalla lunghezza dei nostri capelli vogliamo sentirci belle quando ci guardiamo allo specchio. Ogni mattina però sembra un vero e proprio dilemma capire come sistemare i capelli. Specialmente adesso che in alcuni momenti della giornata fa anche caldo. Il problema, spesso, però è uno, ovvero non siamo delle maestre con spazzole, phon e tanto altro.

Ma come sempre, ci siamo noi a darvi una mano, o meglio, i nostri esperti del settore! Avere i capelli perfettamente sistemati ci permette anche di sentirci meglio quando parliamo con gli altri, che sia per motivi lavorativi o svago. Le acconciature che ti proponiamo oggi sono facilissime e super replicabili, ma cosa molto importante, personalizzabili con il nostro abbigliamento o il modo di essere.

Iniziamo subito con la prima. Parliamo della coda di cavallo. Sai che puoi farla in mille modi? perfettamente tirata, spettinata, alta, bassa, riccia, liscissima, con una sola acconciatura hai praticamente mille modi di essere. Puoi darle un effetto wavy naturale lasciando la treccia tutta la notte e sciogliendola la mattina.

Il risultato sarà incredibile! Secondo consiglio. Che cosa ne pensi di un foulard tra i capelli? Puoi utilizzarlo sempre e ti permette di dare quel tocco di colore ad un outift che magari era monocromatico. Terzo punto. Se i tuoi capelli sono corti o medi tutto dipende dal taglio ma puoi giocare con la riga oppure creare volume.

Quarta acconciatura. Che cosa ne dici di uno chignon? Sempre molto elegante. Anche qui puoi declinarlo in alto, basso, spettinato o da ballerina perfetto. Siamo giunti alla penultima acconciatura. Opta per i capelli sciolti ma con un super movimento, vanno benissimo anche alla donna in carriera che va in ufficio, ovviamente senza esagerare troppo!

Ultimo consiglio. Le hair pins sono la soluzione elegante e pazzerella che puoi mettere per appuntare i capelli senza troppa fatica, anzi. Alcune hanno strass, perle o scritte. Scegli quella che si addice alla tua personalità e rimarrai senza parole dal risultato. Come vedi in pochissimo ti abbiamo suggerito ben sei modi per sistemare i tuoi capelli la mattina anche se sei super di fretta ma senza trascurare questo aspetto importante di te.