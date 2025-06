Capelli naturali, senza trucco e vaschetta di gelato: Antonella Clerici spiazza tutti lontana dalla tv

E’ iniziato il periodo di meritato riposo per Antonella Clerici dopo un’altra stagione televisiva al top. Solo relax per la conduttrice di Legnano.

Il 30 maggio scorso Antonella Clerici ha salutato tutti durante l’ultima puntata della stagione di E’ sempre mezzogiorno, il suo cooking show. La quinta edizione è quindi andata in archivio esattamente come le altre, accompagnata cioè sempre da ottimi ascolti e dal costante gradimento dei telespettatori.

Il daytime del mezzogiorno di Rai 1, e non soltanto quello della rete ammiraglia della tv pubblica, ha sempre più il volto sorridente, accogliente di Antonella Clerici. Da quando nel 2020 è ritornata al suo posto alla conduzione di E’ sempre mezzogiorno la conduttrice di Legnano si è ripresa e riconquistata il suo spazio televisivo naturale, la fascia di mezzogiorno, che aveva costruito negli anni conducendo La prova del cuoco.

Al termine dell’ultima puntata di E’ sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha voluto, naturalmente, salutare il suo pubblico ma non ha dimenticato di rendere il dovuto, e sincero, ringraziamento, a tutti coloro che collaborano attivamente alla messa in onda, ed al successo, del programma. A quel piccolo popolo di ‘invisibili’ al grande pubblico che però rappresenta la vera forza di E’ sempre mezzogiorno.

Un lavoro di gruppo nel quale la conduttrice lombarda crede ciecamente. Per questo la sua stoccata finale, rivolta a qualche suo ‘illustre’ collega, è parsa quanto mai sincera: “Se pensate a tutte le trasmissioni che vi piacciono capirete che c’è sempre un insieme di persone che le rendono grande (…) Quando uno pensa di essere arrivato e di poter cambiare le sorti di una trasmissione da solo non ha capito niente, è lì che cade” (libero.it).

Antonella Clerici in versione splendidamente ‘nature’

E’ arrivato il momento delle meritate vacanze. Il momento del riposo, del relax fatto di tanti piccoli istanti da gustare fino in fondo.

E quando su Instagram, sul canale ufficiale di Eva 3000 è apparsa un’immagine di Antonella Clerici immortalata in uno di quegli istanti ‘particolari’ da gustare fino in fondo, il suo pubblico ha trovato, ed ammirato, l”autentica’ Antonella Clerici. Seduta a tavola, riccioli biondi lasciati liberi di andare dove vogliono, il volto senza trucco, un cucchiaino portato alla bocca per gustare fino in fondo, finalmente, la sua vaschetta di gelato.

Un’immagine ‘nature’ di Antonella Clerici che, a pensarci bene, rappresenta da sempre la sua forza. Sia uno studio televisivo, con le telecamere puntate addosso ed un vasto pubblico che la osserva oppure all’interno della sua casa mentre gusta serenamente il suo gelato preferito, Antonella Clerici è sempre le medesima persona. Una personalità ‘nature’, non costruita, ma fondata soltanto su un’assoluta, profonda ma ‘sincera’ professionalità.