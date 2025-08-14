I capelli fini possono essere valorizzati scegliendo dei tagli adatti. Non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Quando si hanno i capelli fini, uno dei problemi più grandi è quello di evitare di trovare dei tagli di capelli che siano in grado di farli apparire più voluminosi e meno attaccati alla testa. Sebbene, in un primo momento, la cosa possa sembrare difficile, in realtà bastano solo pochi piccoli accorgimenti per trovare il tipo di taglio che si adatti sia alla propria immagine che ai capelli fini.

Che si tratti di tagli corti, medi o lunghi, c’è una soluzione anche per te. Hai i capelli fini? Ecco i tagli più adatti per dare volume e cambiare il tuo look.

Tagli per capelli sottili, lisci e pochi: come dare volume ai capelli fini e piatti e valorizzare la tua chioma

I capelli fini appartengono sia a chi ha tanti capelli che a chi ne ha pochi. Spesso lisci e così sottili da ungersi facilmente, tendono ad avere poco volume e ad apparire, quindi, piatti e difficili da acconciare. Riconoscerli è davvero semplice, ma possono essere difficili da gestire. Un giusto taglio per capelli sottili e pochi può essere di aiuto per dare volume e movimento. Ecco i tagli per capelli sottili, lisci e pochi e come dare volume ai capelli fini e piatti e valorizzare la tua chioma.

Bob scalato: si tratta di un classico, che si presenta come un caschetto all’altezza del mento o delle spalle. Può fare la differenza tra un look piatto e uno che crea movimento, alleggerendo il viso. È l’ideale per chi ha pochi capelli, perché dà l’illusione di una chioma più piena. Può essere portato ondulato o liscio. Pixie cut sfilato: è tra i tagli corti per capelli fini e pochi più amati. Super-chic e audace, è perfetto grazie alle sue ciocche leggere. Può essere portato con un ciuffo o frangia laterale, che possono migliorare la situazione. Taglio medio scalato: quando si parla di capelli fini, un taglio pari o scalato può essere la soluzione. Una leggera scalatura consente ai capelli di avere più volume. Se i tagli corti non fanno per te, puoi tentare con uno di quelli medi, appunto. Dona una certa leggerezza alla chioma. Long Bob: è un taglio adatto a chi vuole mantenere una certa lunghezza di capelli. È consigliabile ricorrervi con onde morbide. Queste ultime possono essere ottenute grazie a phon e spazzola. Frangia a tendina: non è un vero e proprio taglio, ma questa incornicia il viso creando l’illusione di maggiore volume e movimento.

Il diffusore è un ottimo strumento per donare volume ai capelli sottili, lisci e pochi, così come alcuni prodotti volumizzanti che hanno il vantaggio di ispessire e donare un effetto ondulato. Un getto di aria troppo forte, infatti, può appiattire la chioma. Non dimenticare di sfruttare le scalature, che donano movimento e di asciugare i capelli a testa in giù per creare volume. Scoprirai che anche i capelli fini possono essere un punto di forza, soprattutto se imparerai a valorizzarli invece di nasconderli. Scopri anche i tagli per capelli corti e tagli e colori per capelli over 50.