Borse a tracolla: colorate o neutre? I trend per la primavera in arrivo

Le vetrine, online e offline, oggi mostrano due anime: da una parte i saldi e dall’altra le novità in arrivo. La primavera non è così lontana e mentre speriamo di riporre cappotti e indumenti pesanti, tornano le tonalità che richiamano la rinascita della natura.

Tra le protagoniste che non possono mancare nel tuo armadio ci sono le borse a tracolla rigorosamente in pelle che puoi scegliere sia nei cataloghi nuovi che in quelli dell’inverno in saldo. L’accessorio intramontabile, simbolo di praticità ed eleganza, è un vero e proprio must have ma la domanda che ti vorrai porre è… meglio una borsa in pelle a tracolla colorata o in tinte neutre? Vediamo insieme le opzioni.

Modelli in tinte neutre

Le borse in pelle a tracolla sono un must intramontabile, si usano ogni stagione e in tantissime occasioni. Optare per una soluzione in tonalità classiche ed evergreen potrebbe essere un’ottima mossa per scegliere un prodotto top quality senza sensi di colpa per il prezzo.

Optando per un modello di prima scelta nei materiali, potrai spaziare tra beige, nude, cipria, bianco panna, crema, sabbia e tante altre varianti che ben si abbinano tanto in primavera quanto in inverno ed estate.

La semplicità consente di giocare con altri accessori, come foulard colorati o dettagli metallici, per aggiungere personalità al look. Le versioni più richieste per la primavera? I modelli con dettagli in metallo dorato o finiture scamosciate, che aggiungono un tocco di eleganza senza essere troppo appariscenti.

Proposte colorate e vivaci

Chi non ha paura di osare, ama i colori brillanti e crede che un tocco vivace possa raccontare la propria personalità avrà pane per i propri denti. Nelle nuove collezioni si gioca tantissimo con nuances pastello e sorbetto per la primavera arrivando alle sfumature più vitaminiche per l’estate. Lilla, glicine, azzurro polvere rosa cipria sono una scelta top per le donne dall’animo romantico, chi invece preferisce lasciare il segno può farlo con corallo, verde smeraldo, rosso ciliegia che non passano mai di moda.

Tracolla day & night: come renderla adatta a ogni occasione

Se c’è un motivo che ha contribuito al successo della borsa a tracolla è la sua versatilità. Se le maxi bag sono perfette solo di giorno e le pochette gioiello esclusivamente la sera, queste varianti cross-body hanno come plus proprio quello di passare dall’ufficio all’aperitivo senza difficoltà.

Sceglile medie nelle misure, così da darti uno spazio sufficiente per ciò di cui hai davvero bisogno ma senza esagerare nel sovraccaricarti. Una tracolla in pelle nera con dettagli gioiello è una scelta top per un aperitivo o una cena elegante. Vuoi un tocco di luce in più? Prova con un modello in pelle metallizzata o con inserti shimmer.

Le borse a tracolla, colorate o in tinte basic, sono un vero e proprio leitmotiv in vista della primavera. Il consiglio? Valuta come pensi sia meglio abbinarla per il tuo stile e il tuo mood e concediti un momento di shopping; prediligi però modelli top quality, realizzati con un buon pellame per vederli durare nel tempo e riutilizzarli anno dopo anno.