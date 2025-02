Bonus per le famiglie, tutti gli aiuti economici per il 2025

Nella Legge di Bilancio approvata dal governo Meloni ci sono diverse novità per le famiglie che possono godere di Bonus ossia di incentivi e contributi, vediamo tutti i sostegni economici previsti dalla nuova finanziaria.

Tendenzialmente nella nuova manovra in vigore per il 2025 sono state confermate alcune agevolazioni a favore dei nuclei familiari che rientrano in determinate soglie ISEE, molti benefici sono destinati alle famiglie con figli con lo scopo di incentivare la natalità.

Di seguito vediamo un piccolo riassunto con l’elenco delle misure di sostegno economico di cui è possibile fruire se si hanno determinati requisiti.

I bonus 2025 confermati per le famiglie

Sono diverse le misure a favore di famiglie da poter richiedere nel 2025, formulate nell’ottica di incentivare la natalità in Italia. Ci sono anche aiuti per le donne lavoratrici e per i giovani. Ecco le principali novità.

Per quanto riguarda il sostegno al reddito è attiva la Carta Dedicata a Te o Carta risparmio spesa che può essere richiesta una tantum dalle famiglie con reddito inferiore a 15.000 euro. Con essa si possono comprare beni di prima necessità e carburante, fino a un massimo di 500 euro.

Invece la Carta Acquisti è una prepagata ricaricata ogni due mesi con 80 euro che è riservata ai cittadini dai 65 anni in su e alle famiglie con bimbi fino a tre anni con Isee inferiore a 8.117.17 euro. Con essa si può fare la spesa alimentare nei negozi convenzionati, comprare medicinali e pagare bollette.

La Legge di Bilancio 2025 introduce il Fondo Dote Famiglia, una misura di sostegno per le famiglie con figli tra i 6 e i 14 anni e può essere usata per le spese sostenute per attività sportive e ricreative, in questo caso ne può beneficiare solo chi ha un ISEE fino a 15.000 euro e non è compatibile con altre misure analoghe

Per chi rientra nello stato di disagio economico e disagio fisico è attivo il Bonus Bollette con uno sconto per luce e gas, anche per gli over 75, disabili e persone svantaggiate. Il limite ISEE è di 9.530 euro o 20.000 euro se si hanno 4 o più figli a carico.

Per gli anziani

Chi è in condizioni economiche disagiate e ha almeno 67 anni di età può richiedere l’Assegno Sociale dall’INPS per 13 mensilità con ISEE inferiore a 15.000 euro. Inoltre è attivo in via sperimentale l’Assegno universale anziani in vigore fino al 31 Dicembre 2026 che è destinato ai non autosufficienti con bisogno assistenziale gravissimo che hanno più di 80 anni e ISEE inferiore ai 6.000 euro.

Per chi ha figli

Il Bonus Asilo Nido è destinato alle famiglie con figli fino a 3 anni o affetti da gravi patologie croniche certificate e l’importo varia in base all’ISEE. 3.000 euro con ISEE minorenni fino a 25.000 euro, 2.500 euro nel range compreso tra i 25.001 euro e i 40mila euro, 1.500 euro con un ISEE superiore ai 40.000 euro o senza ISEE. In caso di nuovi nati il contributo arriva a 3.600 euro con ISEE sotto i 40.000 euro anche senza la presenza di un altro figlio con meno di dieci anni.

L’Assegno di inclusione è destinato alle famiglie con almeno un minorenne e con tetto reddituale entro i 10.140 euro. Invece l’assegno unico e universale per i figli fino a 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili ha un importo variabile in base alla composizione del nucleo familiare e all’ISEE, entro i 17.090,61 euro si ricevono 199,4 euro per ciascun figlio minore ma si può richiedere anche senza o con ISEE maggiore 45.574,96 euro.

Inoltre come si legge sul portale radioalt.it vi è un’altra misura, la carta per i nuovi nati per ogni figlio nato o adottato a partire dal primo gennaio 2025.