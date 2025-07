Bignè di patate e mozzarella filante, la ricetta di nonna Agata è qualcosa di paradisiaco: me le chiedono ogni giorno

Croccanti fuori e filanti dentro, i bignè di patate e mozzarella di nonna Agata sono una meraviglia per il palato: facili da fare, impossibili da dimenticare.

Ci sono piatti che non servono a sfamare, ma a far star bene, a risvegliare i ricordi più belli, quelli fatti di grembiuli macchiati, pentole che borbottano e voci che si rincorrono da una stanza all’altra. I bignè di patate e mozzarella di nonna Agata sono una di quelle ricette che sanno di casa, di domeniche lunghe, di mani esperte che lavorano senza pesare nulla ma che azzeccano sempre le dosi giuste, forse perché cucinano con il cuore.

Non sono complicati, ma hanno quella magia che solo le cose semplici fatte bene riescono ad avere. Sono morbidi dentro, croccanti fuori e, appena li addenti, si apre un mondo di sapore che fa dimenticare ogni dieta in corso. Li puoi portare a tavola come antipasto o finger food nelle cene con gli amici ma finiscono sempre troppo in fretta, perché uno tira l’altro e fermarsi è praticamente impossibile.

La verità è che da quando li preparo, sono diventati una sorta di appuntamento fisso: c’è sempre qualcuno che me li chiede, anche solo per “un assaggino” che poi diventa mezzo vassoio. E ogni volta che li rifaccio, mi sembra di risentire la voce di nonna Agata che mi diceva: “Non è che cucini troppo, è che la gente ha fame di cose buone”.

Bignè croccanti e cuore filante: il segreto di nonna Agata

Il bello di questa ricetta è che non serve essere chef stellati per riuscirci: bastano delle patate, un po’ di mozzarella e la voglia di sporcarti le mani. La preparazione inizia mettendo a bollire le patate con tutta la buccia, meglio se quelle farinose, perché tengono meglio la consistenza. Una volta cotte le sbucci e le schiacci mentre sono ancora belle calde, così si amalgamano meglio con gli altri ingredienti.

A quel punto aggiungi un uovo, un paio di cucchiai di parmigiano, una spolverata di noce moscata, sale e pepe quanto basta e inizi a mescolare tutto con energia, finché non ottieni un impasto morbido e profumato che già da solo fa venire l’acquolina.

Nel frattempo la mozzarella va tagliata a cubetti piccoli, e se è troppo acquosa va tamponata bene con un po’ di carta da cucina, sennò poi il bignè si apre in cottura e addio effetto sorpresa. Prendi una pallina di impasto, ci infili dentro un pezzetto di mozzarella e richiudi tutto come se stessi facendo un piccolo scrigno dorato. A questo punto li passi nel pangrattato e li lasci riposare qualche minuto, così si compattano meglio e non si sfaldano in padella.

Li friggi in olio caldo, pochi per volta, girandoli con delicatezza fino a quando non diventano belli dorati, poi li scoli su carta assorbente e il gioco è fatto. L’unico problema? Appena li servi spariscono in cinque minuti netti, e la gente ti guarda con occhi speranzosi come a dire: “Ce ne sono altri?”E tu, che magari ne avevi messi da parte due per dopo, finisci per cedere. Perché, in fondo, chi resiste al profumo di un bignè caldo e filante?