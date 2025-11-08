Beppe Vessicchio è morto: grave lutto nel mondo della musica. Choc sul web

Beppe Vessicchio è venuto a mancare improvvisamente a 69 anni. L’annuncio scatena lo choc sul mondo del web.

Grave lutto nel mondo della musica per la morte improvvisa di Beppe Vessicchio che è venuto a mancare a 69 anni. Volto amatissimo e popolarissimo anche della televisione, il direttore d’orchestra si è spento all’ospedale San Camillo di Roma dove era arrivato nelle scorse ore in seguito ad alcune complicazioni improvvise. A comunicarlo è l’AdnKronos che lo apprende da fonti vicine al maestro di musica.

La notizia è diventata immediatamente virale sui social dove gli utenti non hanno nascosto lo choc per l’accaduto. Solo poche settimane fa, Beppe Vessicchio era tornato nella scuola di Amici di Maria De Filippi per una masterclass con gli allievi di canto della scuola.