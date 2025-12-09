Beffa per Gemma Galgani, batosta di Natale per lei: Giorgio Manetti vuota il sacco e la umilia così

Poco prima dell’arrivo del Natale, arriva una bruttissima batosta per Gemma Galgani: come l’ha umiliata l’ex volto di Uomini e donne e cosa ha detto sul suo conto.

Gemma Galgani è, senza alcun dubbio, la protagonista indiscussa di queste ultime edizioni di Uomini e donne. Giunta nella trasmissione di Maria De Filippi con l’intenzione di trovare l’anima gemella, non si è mai risparmiata e ci ha sempre messo tutta se stessa nelle diverse frequentazioni che le sono capitate.

Ormai nel parterre del dating show di Canale 5 da più di 10 anni, la dama torinese non è mai riuscita a trovare una persona che facesse al caso suo. Gli uomini che sono scesi per lei in trasmissione ce ne sono stati e lei non li hai mai disdegnati, ma quando c’era bisogno di fare sul serio la stragrande maggioranza si è completamente tirata indietro.

Nonostante questo Gemma non si è mai tirata indietro ed ha sempre manifestato la sua intenzione di uscire da Uomini e donne con qualcuno. Una presa di posizione, quindi, che le costa da sempre molte critiche e polemiche. In questi ultimi giorni, ad esempio, un altro ex volto del programma è ritornato sull’argomento, rivolgendole delle parole per nulla carine.

Gemma Galgani duramente attaccata dall’ex di Uomini e donne: di chi si tratta

Chi è un vero e proprio amante di Uomini e donne non può assolutamente dimenticare quando Gemma e Giorgio hanno fatto sognare milioni di italiani. Sceso le scale per corteggiarla, Manetti ha in tutti i modi conquistato il cuore della dama torinese, iniziando con lei una splendida storia d’amore.

Tutto sembrava procedere per il meglio tra di loro, ma un giorno – da un momento all’altro – Gemma ha scelto di interrompere la sua frequentazione con Giorgio, lasciando tutti di stucco. Oggi, a distanza di diversi anni da quanto è successo, l’ex gabbiano di Uomini e donne ha svuotato il sacco ed ha rivelato che, in realtà, lui aveva chiesto alla Galgani di uscire addirittura dal programma, ma non solo di aver ricevuto un rifiuto ma di essere stato anche lasciato il ‘famoso’ 4 settembre.

“Cerca la seggiolina rossa, non l’amore”, ha recentemente detto Giorgio Manetti nei confronti della sua ex compagna. Oltre a questo, poi, l’ex cavaliere ha anche affermato di essersi sentito preso in giro in quel giorno e di aver perso completamente la fiducia in lei da quel momento.

In effetti, dopo la lettera, Gemma ha tentato in tutti i modi di riconquistarlo, ma lui a sempre categoricamente rifiutato. Adesso, a distanza di anni, si capisce il perché.