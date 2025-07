Basta integratori costosi per sopravvivere al caldo: questi 5 alimenti (super economici) tolgono stanchezza e spossatezza estiva in un attimo

Con il caldo ecco cinque alimenti economici e facilissimi da trovare che ti aiutano a ritrovare energia senza dover spendere un patrimonio in integratori.

C’è poco da fare: quando l’estate entra nel vivo e le temperature iniziano a salire, anche le persone più attive ed energiche si ritrovano a camminare come zombie, con la testa leggera e le gambe di piombo.

Il caldo non solo mette a dura prova il fisico, ma sembra prosciugare ogni goccia di energia mentale. Spesso ci si affida ai classici rimedi da farmacia, quelli con le bustine effervescenti dai nomi altisonanti o alle vitamine formato pillola nella speranza che facciano miracoli. Ma la verità è che, nella maggior parte dei casi, la soluzione è molto più semplice e si trova già nel frigo o nella dispensa.

Quello che mangiamo può fare un’enorme differenza. Bastano un po’ di buonsenso, qualche accorgimento e un pizzico di curiosità per scoprire che esistono alimenti semplici, economici e perfetti per affrontare la calura estiva senza collassare sul divano alle tre del pomeriggio.

Addio pillole magiche: ecco cosa mettere nel piatto per ricaricare le batterie

Se ti senti perennemente stanco inizia da un grande classico spesso sottovalutato: i pistacchi. Non quelli salati da aperitivo, eh, ma quelli al naturale, che possono sembrare tristi ma in realtà sono piccoli concentrati di energia e buonumore. Una manciata al mattino o a metà pomeriggio può dare una bella spinta, perché contengono triptofano che serve a produrre serotonina, l’ormone che ci fa sentire un po’ più allegri anche quando fuori ci sono 38 gradi all’ombra.

Poi c’è lei, l’immancabile anguria. Fresca, zuccherina, dissetante. E no, non è solo un bel modo per chiudere il pranzo della domenica. L’anguria è praticamente acqua con superpoteri: aiuta a reintegrare i sali minerali persi con il sudore e regala una botta di energia grazie agli zuccheri semplici che contiene. Se vi sentite svenire, una fetta di anguria e vi rimettete in piedi.

Gli spinaci, invece, fanno pensare a Braccio a Braccio di ferro e non a caso. Sono una miniera di magnesio, fibra e ferro. Inserirli nelle insalate o saltarli in padella con un filo d’olio può aiutare il corpo a gestire meglio lo stress e l’affaticamento.

Il salmone, anche d’estate, è un ottimo alleato: ricco di proteine e acidi grassi che tengono su l’umore e danno supporto al cervello, è perfetto da gustare in insalate fredde o tartare veloci.

E infine i ceci, che non sono solo roba da zuppe invernali. In insalata, con un po’ di limone e prezzemolo, diventano un piatto fresco e completo che sazia senza appesantire e regala energia a rilascio lento, così non crollate mezz’ora dopo aver mangiato.

Niente magie, solo buon senso: per affrontare il caldo non serve svuotare il portafoglio in farmacia, basta sapere cosa mettere nel piatto. Mangiare bene può davvero fare la differenza tra una giornata trascinata e una affrontata con il sorriso (sudato, sì, ma pur sempre un sorriso).