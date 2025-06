Banane, il dettaglio sulla buccia che svela la presenza di pesticidi: nessuno lo sapeva – chedonna.it

Guarda questo dettaglio sulla buccia delle banane per capire se ci sono pesticidi: così farai scelte più consapevoli.

Fra i frutti più amati da tutti, adulti e piccini, ci sono sicuramente le banane. Buonissime da mangiare e facili da sbucciare perché non serve neppure usare il coltello per farlo, ecco perché si sono conquistate di diritto il posto di frutto preferito dalla maggior parte delle persone.

Se non fosse che le banane non sono tutte uguali e non tutte ci fanno bene. Anzi, alcune possono attentare alla nostra salute perché contengono pesticidi. Quindi, come fare scelte consapevoli e acquistare solo quelle che non li contengono? Ecco il dettaglio a cui fare attenzione che si trova sulla buccia.

Il dettaglio sulla buccia delle banane che ti indica se ci sono pesticidi o meno

In genere c’è sempre un bollino presente sulla buccia delle banane e anche un codice a cui dovremmo prestare particolare attenzione perché indica il metodo di coltivazione di quel frutto.

Questi numeri infatti non sono messi a caso ma possono aiutarci a fare scelte più consapevoli e a portare in tavola solo un frutto sicuro. Si tratta dei codici PLU (Price Look-Up) ovvero standard internazionali che permettono di identificare il metodo di coltivazione:

codice a 4 cifre che inizia per 3 o 4, indica una banana coltivata in modo convenzionale usando pesticidi e fertilizzanti chimici

codice a 5 cifre che inizia per 9, identifica una banana biologica, coltivata senza pesticidi chimici o fertilizzanti sintetici

codice a 5 cifre che inizia per 8, indica un prodotto OGM (organismo geneticamente modificato). In Italia sono vietati, ma si possono trovare in altri paesi

Quindi, secondo questo promemoria, le banane migliori da acquistare sono quelle con un codice che inizia con 9 ovvero le banane biologiche che sono la scelta più salutare ed anche più sostenibile dal punto di vista ambientale. Che si tratti di mangiare le banane a fine pasto oppure come snack o merenda, anche per reintegrare i sali minerali persi durante le giornate più calde, questo si conferma il frutto migliore.

Però, ricordiamoci di leggere sempre il codice riportato sulla buccia. In questo modo sapremo sempre cosa stiamo portando a tavola ovvero delle banane coltivate senza l’uso di pesticidi, quindi buone e salutari. Ma anche rispettose dell’ambiente e dei lavoratori che lavorano nelle piantagioni.