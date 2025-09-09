Back to office: cosa indossare per un look pratico e professionale

Il rientro in ufficio dopo le pause estive o i periodi di smart working solleva sempre il fatidico quesito: cosa indossare? L’obiettivo è quello di creare un guardaroba che sia al contempo professionale, comodo e al passo con le tendenze, un equilibrio non sempre facile da raggiungere. L’era post-pandemica ha riscritto le regole del workwear, sdoganando un’eleganza più rilassata e funzionale, dove il comfort non è più un’opzione, ma una priorità. In questo nuovo scenario, calzature prima relegate al tempo libero diventano protagoniste di look da ufficio impeccabili; un esempio su tutte, le sneakers, che si trasformano in un accessorio versatile capace di donare un tocco contemporaneo anche all’outfit più formale. Questo modello è infatti adatto a qualsiasi occasione, anche grazie alle infinite possibilità presenti in commercio; a tal proposito, il catalogo di sneakers donna Scarpe&Scarpe ne è un chiaro esempio.

Il nuovo tailleur: volumi morbidi e versatilità

Dimenticate i completi rigidi e strutturati del passato. Il tailleur contemporaneo abbraccia linee più morbide e tessuti fluidi. I pantaloni si fanno ampi, a palazzo o dal taglio wide-leg, garantendo una libertà di movimento impareggiabile per tutta la giornata. Le giacche, pur mantenendo un’allure formale, diventano meno costruite, spesso oversize, perfette per essere indossate sia con la loro controparte pantalone che spezzate su un jeans dal lavaggio scuro o un abito midi. Sotto al blazer, una semplice t-shirt di cotone di alta qualità o un top in seta possono sostituire la classica camicia, per un risultato più fresco e moderno.

L’importanza dei capi base e della maglieria

Costruire un guardaroba da ufficio intelligente significa investire in pezzi chiave di alta qualità, facili da abbinare tra loro. Un pantalone sartoriale nero o blu navy, una gonna midi plissettata e un jeans a gamba dritta sono le fondamenta su cui costruire infiniti look. La maglieria gioca un ruolo fondamentale: cardigan avvolgenti, dolcevita in filati pregiati e maglioni girocollo in tonalità neutre come il beige, il grigio o il cammello sono alleati preziosi per la mezza stagione. Questi capi permettono di giocare con la stratificazione (o layering), una tecnica non solo stilistica ma anche funzionale per affrontare gli sbalzi di temperatura tra l’esterno e gli ambienti climatizzati dell’ufficio.

L’accessorio che fa la differenza: le sneakers in ufficio

L’elemento che più di ogni altro definisce il nuovo approccio al look da ufficio è senza dubbio la calzatura. Se per anni tacchi e mocassini hanno dominato la scena, oggi le sneakers da donna si prendono la loro rivincita. Per un contesto professionale, è fondamentale scegliere il modello giusto. Le sneakers bianche rappresentano la scelta più sicura e versatile: pulite, minimaliste e realizzate in pelle o ecopelle, si abbinano splendidamente a un pantalone a sigaretta, a un completo colorato o persino a un abito lungo. Allo stesso modo, le sneakers nere, con il loro aspetto sobrio, sono perfette per chi desidera una scarpa comoda senza rinunciare a un tocco di rigore. L’importante è che le calzature scelte per l’ufficio abbiano un design pulito e siano sempre in perfette condizioni.