Avevo solo una manciata di pomodori in casa, ho risolto con un piatto da chef in 2 minuti: a prova di principiante – chedonna.it

Ti bastano solo dei pomodori e 2 minuti del tuo tempo per preparare un piatto da chef: ecco come.

Quante volte sei a casa, apri il frigo ed è vuoto e non sai cosa preparare? La soluzione non è ordinare la pizza o uscire a fare la spesa. Puoi infatti improvvisare un piatto buonissimo e veloce con pochi ingredienti che sicuramente hai già in casa.

I protagonisti sono i pomodori (e di solito quelli non mancano mai in frigo) e con soli 2 minuti del tuo tempo preparerai un piatto da chef. Ecco di cosa si tratta.

La ricetta del piatto da chef con soli pomodori

Il piatto che puoi preparare solo con dei pomodori e 2 minuti del tuo tempo è un antipasto. Si tratta del carpaccio di pomodori, fresco, facile e veloce, alternativa vegana del carpaccio di manzo.

Quando hai voglia di qualcosa di leggero e sfizioso, anche in queste ultime giornate calde, è proprio quello che ci vuole. Gli ingredienti che occorrono per prepararlo sono:

2 pomodori cuore di bue

1 limone

olio extravergine d’oliva q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

basilico q.b.

origano q.b.

Per preparare il carpaccio di pomodori, segui questo procedimento:

Versa nel boccale di un frullatore a immersione il succo di limone, spremuto e filtrato, e un pizzico di sale Frulla e versa l’olio a filo Aggiungi il pepe nero, se lo gradisci, e continua a frullare fino ad ottenere un composto denso Lava e asciuga i pomodori, tagliali a fette sottili usando una mandolina Disponi le fettine di pomodoro su un piatto da portata e cospargile con l’origano secco Condisci con l’emulsione preparata prima Aggiungi i capperi e le foglioline di basilico fresco

Il piatto è pronto e super gustoso ma la vera differenza la fanno gli ingredienti che devono essere di qualità. I pomodori devono essere grandi, polposi e poco acquosi. La varietà “cuore di bue” è la migliore per questo piatto, dal sapore delicato e dolce.

La citronette con limone, olio e sale, farà il resto, donando acidità. E poi origano, capperi e foglie di basilico concluderanno il piatto rendendolo aromatico e dandogli ancora più carattere. Si possono anche aggiungere altri ingredienti, opzioni, come mozzarella di bufala o burrata. Ideale come antipasto da servire agli ospiti o come piatto unico da mangiare a pranzo o a cena quando vuoi tenerti leggero o vai di fretta.