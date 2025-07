Avevo solo due pomodori e una mozzarella in frigo, mi sono inventata la ricetta del secolo: costa pochi cent ed è buona per giorni

Con pomodori e mozzarella puoi preparare una ricetta buonissima: è economica e buona per giorni (ma andrà a ruba)!

A volte per preparare un pasto non servono chissà quali e quanti ingredienti. Basta aprire il frigorifero e lasciarsi ispirare anche da quello che c’è da consumare: un pomodoro più maturo, delle mozzarelle che abbiamo acquistato già da qualche giorno, per esempio.

Così, senza spendere troppo, potremo portare in tavola qualcosa che farà felice tutta la famiglia, anche e soprattutto i bambini. Sono proprio pomodori e mozzarella gli ingredienti che ci occorreranno per realizzare questa ricetta buonissima che costa pochi cent e si conserva per giorni.

La ricetta semplice ed economica con pomodori e mozzarella

Con pomodori e mozzarella puoi preparare dei fagottini filanti che piaceranno a tutti, anche ai bambini. Si tratta di una preparazione veloce e che ricorderà tanto le prelibatezze che si vendono in rosticceria.

Questi fagottini filanti sono perfetti per un aperitivo, una cena improvvisata, un picnic o un pranzo veloce. Andranno a ruba con il loro cuore filante e volendo si possono anche personalizzare con altri ingredienti come olive, capperi, pesto.

Ingredienti per quattro fagottini:

4 fette grandi di pane per tramezzini.

2 pomodori ramati maturi

1 mozzarella da 125 g

origano secco q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

olio extravergine d’oliva

Per preparare questi fagottini, come visto, occorrono davvero pochi ingredienti ed anche la preparazione è molto semplice e veloce. Procedi in questo modo per portarli subito in tavola!

Lava i pomodori e tagliali a fettine sottili. Mettili in un colino con del sale così che possano perdere l’acqua. Taglia a cubetti la mozzarella e condisci con olio, pepe, origano e pesto (quest’ultimo è facoltativo). Appiattisci una fetta di pane per tramezzini usando un matterello e farciscila al centro con pomodori e mozzarella. Volendo puoi aggiungerci anche delle olive ed una foglia di basilico. Chiudi a pacchetto sigillando bene i bordi e spennella tutta la superficie con l’olio. Cuoci in forno ventilato a 200°C per circa 10-12 o in friggitrice ad aria a 190°-200°C per 8 minuti. Quando sono croccanti e dorati fuori e filanti dentro, potrai servirli caldi oppure gustarli tiepidi.

Pochissimi ingredienti, un procedimento semplice e veloce, ed ecco il risultato: dei fagottini filanti che andranno a ruba perché uno tira l’altro!