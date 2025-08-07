Antonella Clerici, è sua l’insalata più buona dell’estate: soddisfazione anche a dieta, nessun sacrificio

Anche chi è a dieta può sfiziarsi con l’insalata di Antonella Clerici, che è la più buona dell’estate. Ecco come si prepara.

Quando fa caldo e non si ha molta voglia di cucinare, spesso si ricade sempre sui piatti pronti, sulla pizza o sui panini. In realtà, c’è un piatto che è perfetto per l’estate perché nutriente, sano e fresco: l’insalata. Si può preparare in tanti modi diversi ed è “lo svuotafrigo” preferito di tantissime persone.

Fra tutte le versioni esistenti, però, c’è quella di Antonella Clerici che è senza dubbio l’insalata più buona dell’estate, ideale anche per chi è a dieta. Ecco come si prepara.

Ingredienti e preparazione dell’insalata di Antonella Clerici

L’insalata più buona dell’estate è quella di Antonella Clerici: fresca, nutriente ma perfetta anche per chi è a dieta. Quando è estate e non si ha voglia di stare dietro ai fornelli, questo piatto si prepara in pochissimi minuti. La ricetta è stata suggerita da zia Cri nella trasmissione di Rai 1 “È sempre Mezzogiorno” condotta proprio dalla Clerici, ed è da replicare subito.

Gli ingredienti per prepararla sono:

mezzo melone

1 fetta di anguria

200 g feta

1 cetriolo

1 cipolla rossa

menta

200 g yogurt greco

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di senape

succo di mezzo limone

olio

sale

pepe

La prima cosa da fare è tagliare l’anguria a fettine sottili e condirle on olio, sale e pepe. Quindi grigliarle mentre dal melone arancione, aiutandosi con uno scavino, ricavare delle palline. Condire intanto lo yogurt greco con olio, sale, pepe e succo di limone. Quindi, in una ciotola, mettere il cetriolo tagliato a dadini, le palline di melone, la feta tagliata a dadini e l’olio.

Impiattare mettendo prima uno strato di crema di yogurt, poi l’anguria a fette ed in seguito l’insalata. Intanto mescolare senape e miele e versare questa miscela sull’insalata. Terminare mettendo degli anelli di cipolla cruda, fatta marinare in acqua e aceto. Questa insalata, fatta con frutta estiva, verdure e yogurt greco, è davvero un tripudio di bontà e gusto, perfetta anche per chi è attento alla linea.

È ideale da gustare a casa, a pranzo o a cena, da portare in ufficio per la pausa pranzo oppure al mare, dato che è davvero fresca e nutriente, e si prepara in pochissimo tempo con ingredienti del periodo.