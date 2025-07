Anticipazioni Uomini e Donne, nome bomba sul trono: Maria De Filippi vuole lui

Anticipazioni Uomini e Donne: Maria De Filippi vuole lui sul trono. Il nome che sconvolge tutti.

Mancano ancora pochi mesi all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne ma, si sa, durante l’estate sono tanti i nomi che si susseguono sui papabili protagonisti del dating show più longevo della televisione.

Si ipotizzano infatti i nomi dei nuovi tronisti e delle nuove troniste tanto del trono classico quanto di quello over, ma si suppone anche chi saranno le dame e i cavalieri oppure i possibili corteggiatori e le corteggiatrici. E fra i tanti nomi in lizza per il trono ce n’è uno in particolare davvero rilevante: pare che Maria voglia proprio lui.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne: Maria vuole lui

La scorsa stagione di Uomini e Donne abbiamo assistito ad un trono davvero inaspettato, quello di Tina Cipollari che da opinionista storica del programma, è tornata “all’origine” e si è seduta sul trono, accogliendo diversi corteggiatori scesi in studio per lei.

Maria vorrebbe replicare la cosa e questa volta sul trono desidererebbe avere lui, Gianni Sperti. Anche l’ex ballerino è un opinionista storico della trasmissione e a questo punto sarebbe pronto a cercare l’amore. Proprio Sperti, però, l’anno scorso aveva commentato questa possibilità.

Aveva detto: “Se farò il tronista o il cavaliere del trono over? Spero che non accadrà perché io non so gestire bene le emozioni e i sentimenti. Tra le due opzioni però preferirei essere un tronista, perché non vorrei mai vedere la persona che mi piace che esce anche con altri, così come accade nel parterre del trono over”.

Ora, a distanza di qualche tempo, le cose però potrebbero essere cambiate. Nel caso in cui questa notizia fosse vera, sarà anche curioso scoprire chi possa scendere per lui in studio: uomini, donne oppure uomini e donne, dato che il ballerino non ha mai rivelato il suo orientamento.

In una intervista a Verissimo da Silvia Toffanin aveva detto: “Io gay? Se io lo sia o non lo sia, forse sì o forse no, chi lo sa? Non lo dirò mai. E non lo dirò mai perché dirlo vorrebbe dire mettersi un’etichetta e quindi fare una differenza e quindi essere diverso da un gruppo di persone”.

Quindi per il momento c’è questa possibilità: Gianni Sperti sul trono, anche perché fino a poco fa era single e alla ricerca dell’amore e quale migliore contesto se non Uomini e Donne, per poterlo incontrare?