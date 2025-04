Anticipazioni Uomini e donne, Cosimo scatenato: dove ha portato Tina Cipollari

Valentina, dopo l’ennesima incomprensione con Alessio, deciderà di lasciare il proprio numero a Pierpaolo. Gesto che non è stato gradito da Alessio, visibilmente contrariato in studio. Dispiacere che non sembra aver toccato minimamente Valentina, la dama evidenzierà le continue attenzioni di Alessio verso Luana. Una situazione che porterà a un confronto diretto, senza esclusione di colpi, e che segnerà un punto di svolta nel loro rapporto.

Uomini e Donne: Tina Cipollari, Cosimo la mette alla prova

La vera protagonista delle prossime puntate di Uomini e Donne sarà tuttavia Tina Cipollari. Sarà proprio lei ad avere a che fare con un colpo di scena del tutto in aspettato, organizzato nel minimo dettaglio dal cavaliere Cosimo. L’uomo, infatti, ha deciso di coinvolgerla in un’esperienza fuori dagli schemi.

Come anticipato durante le registrazioni, i due si sono recati in montagna, dove l’opinionista è stata ospitata in una fattoria. Qui Tina ha dovuto confrontarsi con una realtà molto diversa da quella a cui l’ha abituata Cosimo nelle precedenti avventure: tra lavori manuali e vita semplice.

L’imprenditore pugliese ha infatti voluto mettere alla prova Tina, proponendo alla dama attività rustiche e quotidiane della vita di campagna. La Cipollari non si è tirata indietro, affrontando ogni sfida propostale da Cosimo con grande entusiasmo. Cosimo è rimasto piacevolmente colpito, tanto da volerla ringraziare pubblicamente per essere stata al gioco.

In studio l’imprenditore ha voluto omaggiare Tina con un gigantesco uovo di Pasqua. Insomma, sembra proprio che quello che era iniziato come un gioco si stia pian piano trasformando in qualcosa di più. La sintonia tra Cosimo e Tina è infatti innegabile.